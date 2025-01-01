Women’s Champions Cup 2026, la final four negli stadi di Arsenal e Brentford

Londra si prepara a diventare il centro del calcio femminile mondiale. La FIFA ha ufficializzato che Arsenal Stadium e Brentford Stadium ospiteranno la fase decisiva della prima edizione della Women’s Champions Cup 2026, in programma da mercoledì 28 gennaio a domenica 1 febbraio.

Per la prima volta nella storia, le campionesse dei diversi continenti si sfideranno in una competizione intercontinentale dedicata ai club femminili. Un format rapido e ad alta intensità: quattro partite — semifinali, finale e match per il terzo posto — che decreteranno la squadra campione del mondo a livello femminile.

La scelta di Londra non è casuale. “La città è diventata un punto di riferimento globale per il calcio femminile”, ha spiegato Jill Ellis, Chief Football Officer della FIFA, sottolineando il ruolo dei tifosi, degli investimenti e del successo delle Lionesses nella crescita del movimento.

Le semifinali si giocheranno al Brentford Stadium, già teatro di gare delle Lionesses e dell’Europeo femminile. “Un’opportunità fantastica per vedere in campo club di livello mondiale”, ha commentato l’amministratore delegato Jon Varney.

Domenica 1 febbraio la scena si sposterà all’Arsenal Stadium, dove si disputeranno finale e terzo posto. “Siamo orgogliosi di ospitare un evento così importante”, ha dichiarato il CEO dei Gunners Richard Garlick, ricordando anche il recente trionfo dell’Arsenal in Champions League femminile.

A competere nella fase finale ci saranno le sei campionesse continentali: l’Arsenal per l’Europa, Gotham FC per la Concacaf, le brasiliane del Corinthians per il Sud America e le tre vincitrici del Round 2 ancora da definire.