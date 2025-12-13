Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 dicembre

INTER
L’Inter dovrà fare a meno di Francesco Acerbi per almeno un mese. In questo scenario, Marotta e Ausilio starebbero valutando la possibilità di anticipare l’arrivo di un difensore che era un obiettivo per l'estate, portando a Milano già a gennaio Ibrahima Konaté del Liverpool, che ha il contratto in scadenza a giugno. Servono 15 milioni di euro. L'alternativa può essere Mario Gila della Lazio, su cui si registra anche l'interesse del Villarreal.
Mike Maignan è un portiere che piace praticamente a tutti. Il talento del francese è evidente e non può che attirare l’interesse di molte grandi squadre europee. Tuttavia, al momento, l’Inter è lontana dall’idea di tentare un’operazione "alla Calhanoglu" per strapparlo al Milan a parametro zero. Sarebbe certamente un’occasione importante, ma oggi Marotta e Ausilio stanno concentrando le loro energie su altri profili: Mile Svilar, Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario, ma non è da escludere nemmeno Elia Caprile, che piace anche ai cugini rossoneri.

MILAN
Fari puntati da parte del Milan sul talentuoso attaccante Sidiki Chérif, che si è messo in luce come una delle rivelazioni della Ligue 1. Titolare fisso, nonostante sia solamente un classe 2006, parliamo di un attaccante veloce e abile nell’attaccare la profondità: doti che nel calcio odierno vanno parecchio di moda. Non a caso mezza Bundesliga si è già mossa per cercare di bloccarlo in vista dell’estate. Dallo Stoccarda all’Eintracht Francoforte, passando per Amburgo e 'Gladbach: in Germania sono rimasti stregati da Chérif e preparano l’assalto.
La difesa a tre è ormai un punto fermo: Tomori, Gabbia e Pavlovic rappresentano il blocco intoccabile su cui Allegri ha costruito l’equilibrio della squadra. Con l’apertura del mercato di gennaio, però, la dirigenza sta valutando la possibilità di aggiungere almeno un altro difensore per ampliare le rotazioni. Al momento, infatti, l’unico vero cambio è De Winter, mentre il giovane Odogu non ha ancora trovato spazio. Uno dei profili tornati in auge è quello di Axel Disasi del Chelsea. Il centrale francese, utilizzato poco in questa prima parte di stagione, potrebbe valutare un trasferimento temporaneo e i buoni rapporti tra i due club potrebbero facilitare la trattativa. Resta una suggestione anche il nome di Thiago Silva, che sta riflettendo su un’ultima esperienza europea.

NAPOLI
Milton Pereyra, giovane attaccante classe 2008 considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile del Boca Juniors, sarebbe ormai a un passo dal trasferimento in Italia. Secondo quanto riportano i media argentini, il Napoli ha accelerato nelle ultime ore e si prepara ad accogliere il ragazzo all’interno del proprio vivaio, compiendo un’operazione che conferma ancora una volta l’attenzione della società azzurra verso i talenti più giovani e promettenti del panorama internazionale. Intanto, è sfida sul mercato tra Torino e Cremonese per Luca Marianucci.

LAZIO
Il futuro di Christos Mandas alla Lazio sembra sempre più in bilico. Il portiere greco continua a trovare pochissimo spazio nelle rotazioni biancocelesti e il suo impiego stagionale si è limitato alla sola presenza in Coppa Italia, negli ottavi di finale contro il Milan. In campionato e nelle altre competizioni, la titolarità è saldamente nelle mani di Ivan Provedel, tornato al centro del progetto con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina. Mandas ha già manifestato apertura all’ipotesi di un ritorno in Grecia. Su di lui si registra infatti il forte interesse dell’Olympiacos. Intanto, il tecnico biancoceleste avrebbe rilanciato una richiesta precisa in vista del prossimo mercato: l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, tornato improvvisamente di moda nelle strategie del club capitolino e vecchio pupillo del toscano, che lo ha allenato al Chelsea.

PARMA
Il Parma non ha alcuna intenzione di cedere i suoi pezzi pregiati nel mercato di gennaio. E tra questi ci sono sicuramente Pellegrino, Bernabé e Keita. La posizione del club è decisa: non verranno prese in considerazione proposte. I gialloblù sono in piena lotta per la salvezza e non possono permettersi un indebolimento della rosa.

CALCIO ESTERO

Rodrigo De Paul è a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter Miami. Il club statunitense ha esercitato il diritto di riscatto del giocatore, che si era già trasferito in Florida a luglio. De Paul, 31 anni, ha contribuito alla conquista della MLS, la prima per il club di David Beckham, giocando 26 partite, segnando 2 reti e servendo 4 assist.

Non si sblocca la trattativa relativa al rinnovo di Dayot Upamecano col Bayern Monaco. Il difensore francese è in scadenza di contratto e in linea di principio gradirebbe restare in Baviera. Non c'è però punto di incontro tra domanda e offerta.

Carlo Ancelotti è alla guida della Nazionale brasiliana da soli sei mesi, ma la sua conferma è già una priorità per la Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF). Arrivato a giugno 2025 con l’obiettivo immediato di qualificare il Brasile al Mondiale 2026, il tecnico italiano non solo ha centrato il traguardo, ma ha convinto la dirigenza a progettare un rinnovo anticipato del contratto fino al 2030, rendendolo il CT più pagato al mondo.

La situazione contrattuale di Antonio Rudiger con il Real Madrid non è ancora stata definita e così iniziano a circolare voci sul futuro del difensore tedesco. Il Galatasaray avrebbe messo il centrale al centro dei suoi piani per il mercato invernale e sogna una "doppietta tedesca" con Leon Goretzka.

Roma, pronto l'assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l'ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
