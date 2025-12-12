TMW Radio Roma, questo Ferguson va tenuto? Il commento degli ospiti

Doppietta in Europa League per l'attaccante della Roma Ferguson, che risponde così alle critiche del tecnico Gasperini. Ma merita di rimanere ancora in giallorosso? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Se devo fare una scelta, a me Ferguson è sempre piaciuto e ha un potenziale e più margini di miglioramento rispetto a Dovbyk. Cederei l'ucraino".

Daniele Garbo: "Per me la squadra ha bisogno di un attaccante di peso a gennaio. Sicuramente la valutazione su Ferguson la deve fare Gasperini, io mi terrei lui perché è più giovane, può migliorare molto. E' un giocatore che può esplodere da un momento all'altro".

Massimo Bonanni: "Io me lo terrei e mi priverei di Dovbyk. Se devi dare via uno per prenderne un altro ci proverei a tenere Ferguson. A me piace, viene in un contesto diverso e pensavo potesse avere meno difficoltà. Il calcio che chiede Gasperini è simile a quello inglese e pensavo si inserisse più velocemente".

Massimo Orlando: "Ho sentito Gasperini nel post-partita e lo ha elogiato non solo per i gol e ha detto che si sta riprendendo, che ha voglia. Quando un attaccante ti fa questo tipo di gol vuol dire che ha qualità molto importanti e credo che si debba insistere. Mi sembra che abbia ampi margini di miglioramento".

Simone Braglia: "A me Ferguson è piaciuto fin dall'inizio, ha spirito di sacrificio. Io lo terrei".

Paolo De Paola: "Lo confermerei. Gasperini furbescamente lascia l'incerto agli altri, ossia vuole tenerlo e prendere Zirkzee. Ferguson ha piedi buoni e sa dialogare con la squadra".