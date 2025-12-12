Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
Paolo Ardoino, CEO di Tether, è intervenuto sui suoi social per fare chiarezza sulla questione Exor, dopo la smentita del portavoce di quest'ultima sulla possibile cessione delle proprie quote del club bianconero. Questo il suo commento su X:
"Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club".
La smentita di Exor
"Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus", aveva dichiarato invece all'ANSA un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli. Tutto questo, appena qualche ora fa.