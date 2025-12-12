SudTirol-Bari, i convocati di Castori: la rosa è al momento a disposizione per intero

Vigilia di gara per il SudTirol, che domani affronterà il Bari nella sfida dello stadio 'Druso', che sarà valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie B: uno scontro salvezza a tutti gli effetti, che vedrà il suo fischio di inizio alle ore 15.00.

Nel corso della conferenza stampa che ha anticipato il match contro i galletti, si è così espresso mister Fabrizio Castori: "La squadra arriva a questa partita nelle stesse condizioni della settimana precedente. Tocchiamo ferro, ma abbiamo la rosa di fatto tutta a disposizione, per adesso ci sono tutti. Il recupero di molti giocatori, non schierati nella prima parte di campionato per infortunio, ha fatto sì che migliorassero la caratura e la qualità della squadra. A esempio, il recupero di El Kaouakibi rappresenta un valore aggiunto importante, perché la sua presenza migliora la qualità complessiva e offre soluzioni che, nelle settimane precedenti, erano mancanti a causa delle numerose assenze".

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Adamonis, Bonifacio, Poluzzi;

DIFENSORI: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Pietrangeli, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Casiraghi, Coulibaly, Mallamo, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka;

ATTACCANTI: Italeng, Merkaj, Odogwu, Pecorino.