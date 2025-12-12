Sampdoria, Henderson: "Archiviamo subito la sfida col Palermo. A Padova per dare il 100%"

Ancora una sconfitta per la Sampdoria, che non ha saputo dare continuità alla vittoria sulla Carrarese dello scorso turno: i blucerchiati son crollati in casa del Palermo, che ha centrato una vittoria che lascia i liguri al penultimo posto della classifica di Serie B (CLICCA QUI per il programma completo del turno).

A margine del confronto, son state queste le parole del centrocampista della Samp Liam Henderson: "Abbiamo fatto secondo me una partita fuori casa e senza tifosi, questo per me non è calcio, ma abbiamo fatto quello che dovevamo: peccato per il risultato, ma questa è una base. Quando siamo tutti così in forma riusciamo a fare la nostra gara, ma il risultato è stato quello che è stato. Dobbiamo subito cancellarla per poter poi andare a Padova a fare la gara che sappiamo. Dando il 100%".

Il giocatore ha di fatto eco a mister Angelo Gregucci, che si è detto soddisfatto della prova dei suoi: "Prestazione buona contro una squadra che ha i favori del pronostico per quanto riguarda la lotta al vertice, ma ci lascia molto amaro in bocca. Abbiamo avuto il pallino in mano per tutto il secondo tempo ma dovevamo fare di più. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi".