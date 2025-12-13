Pianese, Birindelli: "Tenuto botta contro la Juve Next Gen. Siamo in un trend di crescita"

“Sapevamo che sarebbe stata una partita di sofferenza. La Juventus Next Gen è una squadra di grande palleggio e di grande qualità: muove molto bene la palla da destra a sinistra per poi aprire il campo e attaccare in profondità. Noi, con grande abnegazione e spirito di sacrificio, abbiamo tenuto botta": come si legge sui canali ufficiali del club, nella conferenza stampa post gara ha esordito così il tecnico della Pianese Alessandro Birindelli, che ha commentato lo 0-0 contro la Juventus Next Gen.

Proseguendo poi: "Siamo stati corti tra i reparti e siamo riusciti a sopperire alle loro caratteristiche. Ci è mancata un po’ di qualità nell’ultimo passaggio in tre o quattro ripartenze, sia nel primo che nel secondo tempo, situazioni in cui avremmo potuto trovare il vantaggio. La prestazione dei ragazzi, però, è stata importante e per questo ho fatto loro i complimenti. Avevamo anche assenze pesanti, e questo rende quanto fatto ancora più significativo”.

Birindelli ha poi allargato lo sguardo al percorso complessivo della squadra: “Il girone d’andata sta per concludersi e il trend è in crescita. Dall’inizio dell’anno dico che questo gruppo mi sta dando grandi soddisfazioni, perché vedo come lavora durante la settimana. È lì che si percepisce la voglia di fare sempre uno step in più. Abbiamo trovato compattezza e solidità, ma dobbiamo ancora migliorare nella fase di non possesso, soprattutto nella gestione dopo la riconquista della palla: sbagliamo ancora qualche passaggio di troppo. Ci stiamo lavorando, è lo step necessario per continuare il nostro percorso di crescita verso l’obiettivo, che resta la salvezza”.