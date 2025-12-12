Sampdoria, Gregucci: "Tenuto il pallino del gioco, ma bisogna essere più cattivi"

Le parole dell'allenatore della Sampdoria Angelo Gregucci, riportate da Tifosipalermo.it, al termine della sfida con il Palermo persa per 1-0.

"Prestazione buona contro una squadra che ha i favori del pronostico per quanto riguarda la lotta al vertice, ma ci lascia molto amaro in bocca. Abbiamo avuto il pallino in mano per tutto il secondo tempo ma dovevamo fare di più. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo sofferto i primi venti minuti del primo tempo e noi lo abbiamo fatto meno quando abbiamo avuto il dominio di gioco. Ma per esser pericolosi bisogna arrivare con più veemenza in porta. Bisogna rivedere qualcosa e abbiamo l’obbligo di portare a casa i punti. Dobbiamo cercare di renderci più pericolosi negli ultimi venti metri. Abbiamo bisogno di essere più cattivi. Il Palermo per venti minuti ci ha spinto troppo in basso e ogni palla che usciva andava alla conclusione. Avevi il sentore che la squadra fosse pericolosa. Noi dobbiamo riempire di contenuti le partite”.