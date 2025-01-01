Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

La Roma è pronta a vivere il mercato di gennaio da protagonista. L’obiettivo resta un attaccante che possa garantire un certo numero di gol per rimanere in lotta per un posto in Champions League. È chiaro che tutto passa dalla partenza di Dovbyk. Per lui più facile una soluzione all’estero. Zirkzee resta il nome più caldo ma tutto dipenderà dalle condizioni del Manchester United. In realtà non ci sono grossi ostacoli alla cessione. L’olandese è rimasto in panchina anche nell’ultima partita vinta per 4-1 con il Wolverhampton nonostante l’assenza di Sesko. La
Roma non vorrebbe impegnarsi con un acquisto a titolo definito ed è su questo aspetto che si sta giocando la partita. Il club inglese ha chiesto un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni. Il ds Massara sta lavorando per ottenere che questo sia legato al piazzamento in Champions League. Una trattativa che viene portata avanti anche con l’aiuto del suo agente Kia Joorabchian. Visto che la situazione non è comunque semplice la Roma si tiene aperte anche alcune alternative. Una di queste è Tel, classe 2005, del Tottenham. In Spagna piace molto anche Jeremy Arevalo del Racing Santander, in Germania Said El Mala del Colonia su cui c’è anche il pressing del Borussia Dortmund. In Italja c’è anche Giovane del Verona.
E veniamo al Milan. Anche i rossoneri sono a caccia di una punta centrale. La linea guida è quella di trovare il profilo giusto per sostituire Gimenez. L’attaccante messicano è destinato a lasciare il Milan.

Su di lui ci sono le attenzioni di Leeds e West Ham anche se siamo ancora in una fase embrionale. Il suo addio è la condizione necessaria per l’inserimento di un nuovo attaccante. Negli ultimi giorni è spuntata anche un’altra idea, quella di mettere in piedi uno scambio di prestiti fino a giugno con il Napoli, che riguarderebbe Loftus-Cheek e Lucca. Per poter rendere concreto il tutto serve però che la società azzurra riscatti già a gennaio l’ex Udinese per la cifra già stabilita da tempo di 35 milioni di euro. Solo così infatti si può procedere per un eventuale cessione a titolo temporaneo. Lucca è un profilo molto gradito ad Allegri e Loftus-Cheek potrebbe essere un’ottima soluzione per Conte in questa seconda parte di stagione. Il Milan però guarda pure alla difesa. Se ci sara la possibilità di migliorare il reparto il club rossonero non si tirerà indietro. Un’occasione potrebbe essere Disasi del Chelsea, che in questo momento è fuori dai piani tecnici di Maresca.
Infine l’Inter. Se per il futuro la necessità è quella di andare a prendere un portiere (con Caprile e Vicario in prima fila), nella sessione invernale la società nerazzurra potrebbe valutare l’opportunità di acquistare un difensore. All’estero salgono sempre più le quotazioni di Ordonez, classe 2004 del Club Brugge. È un profilo su cui l’Inter si sta concentrando. I rapporti con la società belga sono ottimi come dimostra anche l’affare Aleksandar Stankovic su cui i nerazzurri peraltro vantano una recompra da 25 milioni di euro. In Italja rimane viva l’ipotesi Gila nonostante la richiesta della Lazio sia decisamente molto alta. L’Inter monitora anche altri due profili. Uno è Solet dell’Udinese, che era già stato trattato nell’ultima estate. L’altro è Muharemovic del Sassuolo, che sta disputando un’ottima stagione. Il club neroverde però al momento non è intenzionato a farlo partire nella sessione invernale.

