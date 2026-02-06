Live TMW Lazio, Fabiani: "Bisogna abbassare i toni. Pedraza ha già firmato, aspettiamo Diogo Leite"

Tra pochi minuti dagli studi televisivi del centro sportivo di Formello ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Daniel Maldini, Edoardo Motta e Adrian Przyborek e prenderà la parola il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani.

È iniziata la conferenza stampa.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani presenta il nuovo portiere biancoceleste Edoardo Motta: "Benvenuto a un ragazzo prelevato dalla Reggiana e che seguivamo. Si è contraddistinto anche per una presenza nella nazionale under 21, è un ragazzo di grandi prospettive. Un'operazione sulla falsariga di quella che ha portato Mandas, riponiamo in Motta tutte le nostre fiducie del caso. Non nascondo che c'era una concorrenza spietata".

Fabiani presenta anche il giovane polacco classe 2007 Adrian Przyborek: "È un ragazzo molto giovane del 2007, quest'anno ha collezionato 11 partite da titolare in Polonia con due gol. È un ragazzo che seguivamo da diverso tempo, ha delle straordinarie qualità tecniche. È chiaro che può migliorare ancora tantissimo, su una lista non stilata dal sottoscritto ma che tiene conto di questi ragazzi giovani è rientrato tra i primi 50 al mondo nati nel 2007. Ha ampissimi margini di miglioramento, ma già quello che ci ha fatto vedere sia in video che dal vivo ci è bastato per l'inserimento nella Lazio. Sono convintissimo che con Sarri crescerà notevolmente e si sentirà parlare di questo ragazzo come un calciatore di straordinaria importanza. Ha già avuto la soddisfazione di giocare in Conference League, c'è tempo per fare la scalata".

È il momento dell'ultimo acquisto Daniel Maldini, presentato così da Angelo Fabiani: "Ecco qua l'oggetto dei miei desideri e del mio collaboratore Alberto Bianchi. Noi ti abbiamo seguito molto al Monza, non a casa il direttore sportivo che avevi è stato un mio calciatore e mi ha sempre parlato bene di te e delle tue doti straordinarie. Una cosa mi ha colpito, mi è stato detto che quando Daniel capirà quanto è forte non ci sarà per nessuno. Mi auguro che questo percorso alla Lazio ti porti a essere un top, quando maturerai questa condizione ti toglierai tantissime soddisfazioni. Puoi giocare da esterno o da falso nove come ti ha impiegato Sarri, probabilmente con Sarri troverai un allenatore che metterà in risalto le tue caratteristiche. Hai lavorato con molti allenatori che forse non si addicevano alle tue caratteristiche, ami giocare a calcio nello stretto. Daniel è un giocatore di calcio vero con una tecnica straordinaria, hai poco tempo per maturare questa convinzione".

In conclusione della presentazione di Edoardo Motta, Adrian Przyborek e Daniel Maldini, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha risposto alle domande dei cronisti presenti: "Per completare il mercato in entrata c'è l'accordo già siglato con tanto di contratto di Pedraza, che da luglio sarà un nuovo giocatore della Lazio. Diogo Leite lo abbiamo seguito, ci abbiamo parlato ma purtroppo ha avuto questo infortunio che lo terrà ai box circa 6-7 settimane. C'è un accordo di massima con il suo avvocato, vedremo se a stretto giro di tempo vorrà legarsi alla Lazio come voleva fare prima dell'infortunio. Credo sia arrivato il momento di abbassare tutti i toni e parto dal sottoscritto, si è venuto a creare un clima non bello che per la verità si respira all'esterno del nostro ambito lavorativo. Come avete sentito i nuovi hanno parlato in termini positivi del loro ambiente e dello spogliatoio, non è vero ciò che qualche volta mi viene riferito su delle discussioni e violenze di non so quale genere. Noi come parte tecnica della quale sono il responsabile ci siamo isolati per quello che è il nostro compito, ritengo che sia giunto il momento che ognuno per la propria parte, dai giornalisti ai tifosi passando per la società, riportare su dei binari della serenità e della tranquillità. Non nascondo che probabilmente ci abbiamo messo anche del nostro, però credetemi io non voglio fare il capopopolo, io sono uno del popolo e non prendo in giro nessuno. Io dico sempre ciò che rispecchia la realtà e i fatti, non le dicerie e le millanterie. Prendiamo il caso Romagnoli, ne ho sentite di tutti i colori e mi riserverò di agire per vie legali proprio per difendere la Lazio e l'onorabilità dei suoi tifosi. Ogni singolo tifoso deve avere la percezione che ci sono dei professionisti e degli impiegati che operano giorno e notte per il bene della Lazio. Chi vi parla viene da un anno tremendo per vicende familiari, ma non ha mai fatto mancare il supporto alla società, ai giocatori e allo staff. È brutto dirlo, ma il giorno in cui mio nipote si toglie un rene io non c'ero, ero qui per lavorare al servizio della Lazio. Si può discutere poi sul rendimento, se avrò fatto bene o male lo dirà il tempo, ma da qualche anno a questa parte ho gettato le basi per far sì che chi mi succederà per coltivare quelle ambizioni che ogni squadra deve avere troverà basi solide, roba che non ho trovato io. Dal settore giovanile alla squadra femminile, gestire giocatori che non hanno mai calcato il prato dell'Olimpico. Io sono una persona seria e coerente, vi chiedo scusa se durante il mercato non ho risposto, non sono uno di quei dirigenti che fa la corsa a dare la notizia. Dare una notizia qualche volta significa bruciare l'operazione, molte operazioni sono state bruciate da gruppi che non si fanno scrupolo nel guadagnare soldi. Non credo che nella storia ci sia un dirigente che abbia denunziato mediatori e presunti tali che volevano recare un danno al mondo Lazio".