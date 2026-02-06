Pescara, Brugman: "Avevo altre offerte in MLS, sono tornato in cerca di stimoli"

Oltre a Lorenzo Insigne, a Pescara c’è stato anche un altro graditissimo ritorno: quello di Gaston Brugman. Il centrocampista uruguaiano ha parlato ai canali ufficiali del club, esprimendo tutta la sua soddisfazione per la scelta fatta: "Sono felicissimo di questa decisione e di essere tornato qui, perché Pescara è casa mia. Questa è una famiglia, la città è bellissima e lo stadio è pazzesco. In questi anni, lontano da Pescara, in tanti mi hanno scritto chiedendomi di tornare e ci tengo a ringraziarli tutti".

Come è nata la trattativa?

"Mi ha scritto direttamente il presidente. Avevo anche altre offerte, soprattutto dalla MLS, ma abbiamo parlato e in un paio di giorni abbiamo trovato l’intesa. Ci tenevo a tornare qui perché avevo bisogno di ritrovare stimoli. Sarà una delle avventure più difficili della mia carriera, ma sono convinto che ce la possiamo fare".

L’esperienza in MLS

"A Los Angeles ho vissuto anni bellissimi. C’è il glamour delle star di Hollywood, ma io sono andato lì per vincere. Il Los Angeles Galaxy non vinceva da undici anni e c’era un grande stimolo nel riportare il titolo. Ci siamo riusciti. Sono stato davvero benissimo: è stata un’esperienza fondamentale e un passo importante per la mia carriera".