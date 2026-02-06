Lazio, due giorni di conferenze: attese le parole della società e di Sarri

Una due giorni di conferenze stampa che potranno fare chiarezza su quello che è stato un mese di gennaio piuttosto complicato per la Lazio. Solo due vittorie in sei partite, ma soprattutto un mercato che ha lasciato molte più domande che risposte. Le cessioni di Castellanos e Guendouzi da quasi 60 milioni, i 35 milioni investiti su giovani che, a eccezione di Taylor, rappresentano delle vere e proprie scommesse. Il tutto in un ambiente teso, stanco e insofferente con il tifo organizzato che ha annunciato di proseguire la contestazione disertando l'Olimpico anche per Lazio-Atalanta. Di dubbi ce ne sono fin troppo e oggi alle 11.30 con la presentazione di Motta, Maldini e Przyborek ci sarà la possibilità di sentire la società, in silenzio dalla conferenza stampa di Ratkov e Taylor datata 16 gennaio.

Lazio, dal caso Romagnoli al futuro. I chiarimenti tre settimane dopo

Chiaramente uno dei temi centrali sarà il caso Romagnoli, che nelle ultime due settimane di mercato ha tenuto banco in casa Lazio. Una gestione che di fatto ha scontentato tutti, con l'ex Milan che era pronto ad andare in Qatar ma non ci sono stati i tempi tecnici per definire l'operazione. La richiesta di rinunciare a tre mensilità, le tempistiche che non combaciano tra le versioni della società e dell'entourage di Romagnoli. Di temi ce ne sono tanti, così come ce ne saranno tanti nella conferenza stampa di domani di Maurizio Sarri. Il Comandante torna a parlare in un prepartita a tre mesi dall'ultima volta e, inevitabilmente, la partita può passare in secondo piano. È pur sempre Juventus-Lazio, ma poter sentire il pensiero di Sarri su quello che è stato il mese di gennaio vissuto a Formello sicuramente si prenderà la scena.