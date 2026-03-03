Lazio, Sarri e il futuro nebuloso: "Vediamo quali intenzioni avrà la società per il prossimo anno"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a SportMediaset prima del match di domani sera contro l'Atalanta, andata delle semifinali di Coppa Italia: "Questa squadra fa quello che doveva fare, era programmato dall'inizio l'essere in un anno di transizione e nessuno ha parlato di Europa, né io né la società. Certamente non dobbiamo fare quello visto a Torino. Ora abbiamo due partite difficilissime con l'Atalanta e dobbiamo avere l'orgoglio di essere arrivati qua e l'entusiasmo di giocarcela. Abbiamo eliminato le due finaliste dello scorso anno, la squadra il percorso lo ha fatto. Ora dobbiamo avere una botta di entusiasmo per pensare di potercela fare".

A Torino cosa è successo?

"A Torino la motivazione è mancata, la speranza è che la testa fosse già a questa partita. Se il motivo era quella domani rinasceremo, altrimenti nasceranno altri problemi".

Che partita servirà tatticamente?

"Se l'atteggiamento è quello di Torino è inutile parlare di tattica. Alla base deve esserci un atteggiamento diverso".

I precedenti con l'Atalanta cosa le dicono?

"A Bergamo abbiamo pareggiato una partita in cui loro hanno fatto più di noi. In casa abbiamo perso ma forse avevamo fatto più noi di loro. Le due partite giocate ci confermano le difficoltà che avremo".

Ha parlato di futuro nebuloso in conferenza stampa…

"La squadra spenta non può essere solo colpa dei giocatori. E' colpa loro, ma anche di allenatore, staff, società e ambiente. Ho fatto una critica a tutti noi, non solo ai giocatori. Io ho tre anni di contratto, il primo siamo in linea con la fase di costruzione che avevamo in testa. Poi vediamo le intenzione della società per il prossimo futuro".

Ci può essere spazio per una Lazio diversa?

"L'obiettivo primario è ritrovare la solidità che avevamo fino a 20 giorni fa. Una squadra solida può fare qualsiasi risultato, una squadra fragile no".

Gila e Basic ci saranno?

"Vediamo, ieri Basic non si è allenato col gruppo, Gila e Pedro solo in parte. Vedremo oggi".