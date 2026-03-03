Lazio, Sarri sul futuro: "Dura programmare ora il mercato. Ma serviranno investimenti per l'anno uno"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta, gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche delle prospettive future della società biancoceleste:

A inizio stagione aveva parlato di anno zero. A questo punto della stagione è ancora quella la missione della Lazio o è cambiato qualcosa?

"Era chiaro fin dall'inizio che la situazione sarebbe stata di questo tipo, bisogna per forza di cose avere pazienza. Da parte di tutti, io ci ho messo una bella dose. Sarebbe bello che ce la mettessero tutti".

Che peso ha la partita di domani?

"Per il futuro non ha grande peso, il prossimo anno dovrà essere un anno uno, non un anno zero. Domani dobbiamo giocare una partita che sarà difficilissima contro una squadra forte che è ancora in Champions. Dobbiamo avere orgoglio, siamo arrivati alla semifinale eliminando le finaliste dell'anno scorso, ci vuole l'entusiasmo di chi sa che può giocarsela".

Ci sono stati confronti con la società rispetto a questo anno uno?

"Ho parlato col direttore sportivo anche mezz'ora fa. I programmi li fa la società, ma non cambia nulla. Bisognerà fare investimenti per l'anno uno, è difficile capire i giocatori che potranno essere sul mercato tra mesi quindi non è facile programmare".