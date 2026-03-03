Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Lazio, Sarri: "Ho avuto tanta pazienza. Il prossimo non dovrà essere un anno zero"

Lazio, Sarri: "Ho avuto tanta pazienza. Il prossimo non dovrà essere un anno zero"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:19Serie A
Lorenzo Beccarisi
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

13.45 - La Lazio insegue la finale di Coppa Italia per dare un senso a una stagione che la vede decima in classifica in Serie A e fuori dalla lotta per l'Europa. Domani in un Olimpico deserto ospiterà l'Atalanta per l'andata della semifinale, con l'obiettivo di tornare in finale a sette anni dall'ultima volta. Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa dagli studi televisivi del centro sportivo di Formello. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

14.02 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

A inizio stagione aveva parlato di anno zero. A questo punto della stagione è ancora quella la missione della Lazio o è cambiato qualcosa?
"Era chiaro fin dall'inizio che la situazione sarebbe stata di questo tipo, bisogna per forza di cose avere pazienza. Da parte di tutti, io ci ho messo una bella dose. Sarebbe bello che ce la mettessero tutti".

Che peso ha la partita di domani?
"Per il futuro non ha grande peso, il prossimo anno dovrà essere un anno uno, non un anno zero. Domani dobbiamo giocare una partita che sarà difficilissima contro una squadra forte che è ancora in Champions. Dobbiamo avere orgoglio, siamo arrivati alla semifinale eliminando le finaliste dell'anno scorso, ci vuole l'entusiasmo di chi sa che può giocarsela".

Ci sono stati confronti con la società rispetto a questo anno uno?
"Ho parlato col direttore sportivo anche mezz'ora fa. I programmi li fa la società, ma non cambia nulla. Bisognerà fare investimenti per l'anno uno, è difficile capire i giocatori che potranno essere sul mercato tra mesi quindi non è facile programmare".

Si può ritrovare l'entusiasmo in due giorni?
"Se si è vista questa squadra domenica non può essere responsabilità solo dei giocatori, è responsabilità dello staff, dell'allenatore e della società. La squadra era spenta sorprendentemente, due settimane fa abbiamo fatto tre partite di buon livello in sei giorni. Questo calo di energie mentali era inaspettato, domani ne avremo la riprova. Se il motivo era l'attesa di questa partita rinasceremo tutti insieme, altrimenti rimarremo tutti in difficoltà".

Qual è la differenza tra la gestione della Lazio e dell'Atalanta? Cosa è mancato alla Lazio per tenere il passo delle squadre davanti?
"All'Atalanta è stato fatto un percorso lungo iniziato dieci anni fa e che l'hanno portata a conquistare l'Europa con continuità, facendo investimenti diversi rispetto a dieci anni fa. Ora si può permettere giocatori di livello e il gap aumenta, la Lazio deve fare questo percorso e fare investimenti per tornare con continuità in Europa per avere forza economica superiore".

Questa squadra ha ancora un'anima?
"Probabilmente stavi pensando alla domanda e non mi hai ascoltato, questa squadra due settimane fa ha fatto tre partite importanti contro avversari forti. Un'anima questa squadra ce l'ha, abbiamo sbagliato una partita e nel percorso ci può stare. In un'annata come questa ci sta una partita come questa. Anche altre squadre che hanno fatto 91 punti poi possono perdere 3-0 a Udine".

Recupera qualcuno per domani?
"Ieri hanno fatto parte dell'allenamento in gruppo Gila e Pedro, non Basic che valuteremo oggi. Insieme a Maldini valuteremo chi dei quattro potrà essere recuperabile".

Due anni fa la Lazio si giocò gli ottavi di finale di Champions. Cosa ha sbagliato la Lazio in questi due anni?
"Noi domani abbiamo una partita importante, l'ambizione era quella di costruire e i risultati delle partite ci interessano fino a un certo punto. La differenza con la Lazio di due anni fa è che quella era una squadra forte a fine ciclo. Al momento la squadra attuale è inferiore rispetto a quella, vediamo se alla fine di questi tre anni sarà forte come quella Lazio. C'erano giocatori del '91, '92 e che erano qui da tanto tempo, hanno fatto altre scelte di carriera".

Quanto sarà importante la reattività dei centrocampisti nella sfida di domani?
"La tattica rispetto all'atteggiamento non conta nulla, noi domenica potevamo cambiare sette moduli ma la cosa che conta è l'atteggiamento. I nostri tre centrocampisti dovranno fare un gran lavoro con i terzini che dovranno rompere la linea sui quinti. È una partita difficile per la grande qualità che ha l'Atalanta, anche se nell'ultima partita giocata con loro la sensazione è che si potesse giocare con loro".

Allenare la Lazio le da ancora gusto?
"Se uno a Roma sta dietro alle polemiche si ammazza dopo 15 giorni. Ciò che viene detto all'esterno non lo prendo in considerazione e non mi interessa, tutti gli allenatori del mondo vorrebbero una squadra più forte di quella che hanno. Questo fa parte del nostro mestiere e delle nostre ambizioni, oltre che della nostra competitività. Mi diverto, questa è una squadra allenabile e il gruppo squadra è piuttosto sano, non ci sono grandi problematiche. È una squadra che ti dà gusto da allenare, peccato perché ogni tanto ci sono le partite e ti incazzi".

I tifosi hanno richiesto di far passare il pullman a Ponte Milvio. Saranno presenti sotto la curva, si aspetta che questo possa influire?
"Purtroppo mi sono informato con la società e la Questura non concede di cambiare il tragitto, dispiace perché sarebbe stato importante avere un contatto. Rispetto le scelte delle persone, hanno i loro motivi e li rispetto. Sottolineo che a noi mancano. Io spero che i tifosi si possano sentire da dentro, già sentirli sarebbe un grande segno di partecipazione alla partita da parte loro".

Parlando di futuro nebuloso è una cosa che ha sentito dal gruppo o che sta venendo anche a lei? Relativamente alla pazienza richiesta, è un concetto espresso all'ambiente o alla società stessa?
“È un concetto di sensazioni che può avere la squadra, che può vedere tutto incerto. Ho parlato col ds mezz’ora fa, ha detto che in questa partita bisogna accettare ogni risultato ma non siamo andati oltre. Non è una cosa che sento all’interno”.

14.19 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Articoli correlati
Lazio, Zaccagni: "Dopo Torino ci siamo parlati. Sappiamo come affrontare l'Atalanta"... Lazio, Zaccagni: "Dopo Torino ci siamo parlati. Sappiamo come affrontare l'Atalanta"
Atalanta, Zalewski: "Vogliamo prenderci la Coppa Italia. Con Palladino abbiamo ripreso... Atalanta, Zalewski: "Vogliamo prenderci la Coppa Italia. Con Palladino abbiamo ripreso il percorso"
L'ex Lazio Amarildo: "I tifosi dovrebbero star vicino alla squadra". E parla dell'ex... L'ex Lazio Amarildo: "I tifosi dovrebbero star vicino alla squadra". E parla dell'ex obiettivo Rayan
Altre notizie Serie A
André-Milan: le dimissioni di Dorival Junior, i tifosi e le elezioni. Tutti gli ostacoli... TMWAndré-Milan: le dimissioni di Dorival Junior, i tifosi e le elezioni. Tutti gli ostacoli per il sì
Como, i convocati di Fabregas contro l'Inter: Baturina c'è, la scelta su Morata.... Como, i convocati di Fabregas contro l'Inter: Baturina c'è, la scelta su Morata. Kempf out
Lazio, Zaccagni: "Dopo Torino ci siamo parlati. Sappiamo come affrontare l'Atalanta"... Lazio, Zaccagni: "Dopo Torino ci siamo parlati. Sappiamo come affrontare l'Atalanta"
Vlahovic e Spalletti dopo Yildiz e McKennie: la Juventus di oggi dà forma al suo... Vlahovic e Spalletti dopo Yildiz e McKennie: la Juventus di oggi dà forma al suo domani
Atalanta, Zalewski: "Vogliamo prenderci la Coppa Italia. Con Palladino abbiamo ripreso... Atalanta, Zalewski: "Vogliamo prenderci la Coppa Italia. Con Palladino abbiamo ripreso il percorso"
Inter, Marotta: "250 nuovi stadi in Europa negli ultimi 20 anni, solo 5 in Italia"... Inter, Marotta: "250 nuovi stadi in Europa negli ultimi 20 anni, solo 5 in Italia"
Lazio, Sarri: "Ho avuto tanta pazienza. Il prossimo non dovrà essere un anno zero"... Live TMWLazio, Sarri: "Ho avuto tanta pazienza. Il prossimo non dovrà essere un anno zero"
Scaroni e il nuovo stadio di Milan e Inter: "All'inizio anche gli amici mi davano... Scaroni e il nuovo stadio di Milan e Inter: "All'inizio anche gli amici mi davano del pazzo"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
3 Incredibile Taremi. Comunicazione all'Olympiacos: "Pronto ad andare in guerra. L'Iran ha bisogno di me"
4 Juve, offerti sei milioni più bonus a Vlahovic. C'è l'apertura (ma non ancora l'accordo)
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 30ª giornata di Serie A
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Totti a cena con Gasperini, questa volta sì. Candela spoilera l'incontro fra i due
Immagine top news n.1 Juve, offerti sei milioni più bonus a Vlahovic. C'è l'apertura (ma non ancora l'accordo)
Immagine top news n.2 Conte-ter, si può fare: non c'è aria di divorzio con il Napoli. Ma per ora niente rinnovo
Immagine top news n.3 Classifica Serie A, la Fiorentina resta impantanata. L'Udinese ne supera due
Immagine top news n.4 Tonfo Fiorentina al Bluenergy Stadium, travolgente 3-0 per l'Udinese. Segna anche Buksa
Immagine top news n.5 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
Immagine top news n.6 Il rinnovo di Vlahovic ora è possibile. Il serbo e la Juventus si sono dati reciproche aperture
Immagine top news n.7 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parravicini: "Renate e Trento hanno leggerezza. Che aiuta nel far bene ai playoff"
Immagine news Serie A n.2 Marocchino sulla Juventus: "Spalletti deve rimanere. Ma con Allegri avrebbe avuto punti in più"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Zaccagni: "Dopo Torino ci siamo parlati. Sappiamo come affrontare l'Atalanta"
Immagine news Serie A n.2 Vlahovic e Spalletti dopo Yildiz e McKennie: la Juventus di oggi dà forma al suo domani
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Zalewski: "Vogliamo prenderci la Coppa Italia. Con Palladino abbiamo ripreso il percorso"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Marotta: "250 nuovi stadi in Europa negli ultimi 20 anni, solo 5 in Italia"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Sarri: "Ho avuto tanta pazienza. Il prossimo non dovrà essere un anno zero"
Immagine news Serie A n.6 Scaroni e il nuovo stadio di Milan e Inter: "All'inizio anche gli amici mi davano del pazzo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Martinelli torna fra i convocati: due ko di fila senza lui fra i pali
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, annullata la conferenza di Gregucci: problema di salute per il tecnico
Immagine news Serie B n.4 La Carrarese chiamata all'esame Catanzaro. Calabro: "Occhi ben aperti su Iemmello"
Immagine news Serie B n.5 Bari, investitori canadesi interessati al 30% del club: prevista una call con Luigi De Laurentiis
Immagine news Serie B n.6 Palermo, senza Bani la difesa vacilla: senza di lui tre sconfitte e un pari in cinque gare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Parravicini: "Renate e Trento hanno leggerezza. Che aiuta nel far bene ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 La strada per la B passa anche dal Trento, e il Vicenza lo sa. Rada: "Vietato accomodarsi"
Immagine news Serie C n.3 AlbinoLeffe, De Paoli: "Sempre speciale affrontare il Brescia ma abbiamo voglia di rifarci"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 30ª giornata: oggi in campo il Girone A. Il Vicenza se la vedrà col Trento
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Como Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inizia il cammino verso Brasile 27. Italia in campo per sconfiggere la 'bestia nera' Svezia
Immagine news Calcio femminile n.2 Mondiali donne: azzurre sfidano la Svezia, il sogno parte da Reggio Calabria
Immagine news Calcio femminile n.3 Calcio inglese in lutto: è scomparsa Lynda Hale. Pioniera della Nazionale femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 La Svezia non avrà Blackstenius contro l'Italia: è tornata a casa per problemi familiari
Immagine news Calcio femminile n.5 "È come giocare ogni settimana una gara di Champions", Linari raccolta il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…