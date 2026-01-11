Lazio, Sarri elogia i nuovi: "Taylor più avanti di Ratkov. Per ora piccole sensazioni positive"

Nel post partita di Verona-Lazio, gara vinta dai biancocelesti per 1-0, il tecnico Maurizio Sarri ha analizzato le prestazioni di Kenneth Taylor e Petar Ratkov, ovvero i due acquisti di questo mercato di gennaio arrivati per sostituire Guendouzi e Castellanos. L'ex Ajax ha giocato titolare, l'ex Salisburgo è entrato nel finale di gara. Questo il pensiero di Sarri:

Prime sensazioni positive su Taylor e Ratkov?

"Penso che i messaggi siano positivi, però prima di dare giudizi ci vuole un periodo molto più lungo e una conoscenza profonda in allenamento per capire pregi e difetti in modo da metterli nelle condizioni di poter rendere al meglio per loro e per la squadra. In questo momento si può parlare di piccole sensazioni tutto sommato positive. Si mettono a disposizione e questo è già tanta roba, uno ha più esperienza e potrebbe fare meno fatica però per ora stiamo vaneggiando".

Quali prospettive vede per entrambi?

"A livello di caratteristiche ed esperienze Taylor potrebbe fare prima, Ratkov è più giovane e viene da esperienze diverse e potrebbe fare più fatica. Mi auguro di no ma bisogna metterlo in preventivo".