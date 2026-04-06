Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle ultime sei gare del 31° turno

Si chiude questa sera, lunedì 6 aprile, il lunghissimo 31° turno di Serie A. Oltre alle gare di Juventus e Atalanta, i riflettori sono puntati ovviamente soprattutto sul big match di questa sera tra Napoli e Milan. Quali saranno le scelte di Conte e Allegri? Di seguito le probabili formazioni raccolte dagli inviati di TMW, campo per campo.

UDINESE-COMO - Lunedì 6 aprile, ore 12.30

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Bayo. Allenatore: Runjaic.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

LECCE-ATALANTA - Lunedì 6 aprile, ore 15.00

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

JUVENTUS-GENOA - Lunedì 6 aprile, ore 18.00

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Sabelli; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

NAPOLI-MILAN - Lunedì 6 aprile, ore 20.45

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Inter 72 (31 partite giocate)

2. Milan 63 (30)

3. Napoli 62 (30)

4. Como 57 (30)

5. Juventus 54 (30)

6. Roma 54 (31)

7. Atalanta 50 (30)

8. Bologna 45 (31)

9. Lazio 44 (31)

10. Sassuolo 42 (31)

11. Udinese 39 (30)

12. Torino 36 (31)

13. Parma 35 (31)

14. Genoa 33 (30)

15. Fiorentina 32 (31)

16. Cagliari 30 (30)

17. Cremonese 27 (31)

18. Lecce 27 (30)

19. Hellas Verona 18 (31)

20. Pisa 18 (31)