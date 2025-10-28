Lo spogliatoio non in mano e le difficoltà dei nuovi arrivati: cosa ha condannato Tudor

Grande spazio sulla questione panchina Juventus sui giornali. Tuttosport torna ovviamente sui motivi dell'esonero di Igor Tudor. Fra le cause che hanno portato la società a prendere la decisione c'è anche quella che il che il croaqto non aveva lo spogliatoio dalla sua.

Pochi i messaggi rivolti al tecnico esonerato, fra cui quelli di Gleison Bremer, Mattia Perin e Kenan Yildiz. Almeno quelli pubblici. Secondo quanto riporta il quotidiano torinese non è mai scattato il feeling col gruppo italiano. E poi il gruppo dei nuovi arrivati, spesso finiti in un angolo o fuori contesto: Joao Mario, Openda, David, Zhegrova. Nessuno di loro è riuscito a dare una mano, anzi, il loro rendimento deludente è un altro motivo che ha portato alla scelta della società di cambiare allenatore, oltre ai risultati.