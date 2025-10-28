Serie A, la Top 11 dell'8ª giornata: Caprile-Anguissa show. Cuadrado sempreverde
Questa la Top 11 dell'8ª giornata di Serie A. Palma di migliore contesa tra Elia Caprile e Frank-André Zambo Anguissa, entrambi meritevoli di un 8 in pagella. Napoli rappresentato anche da Scott McTominay, altro protagonista del successo dei partenopei contro l'Inter. Nota di merito al brasiliano Giovane del Verona, autore di due assist nella partita contro il Cagliari. Sempreverde Cuadrado, che entra a gara in corso a San Siro e spaventa il Milan, andando anche in gol. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:
Elia Caprile - (Cagliari) 8
Rafik Belghali - (Hellas Verona) 7
Guillermo Maripan - (Torino) 7
Jhon Lucumi - (Bologna) 7
Juan Cuadrado - (Pisa) 7
André-Frank Zambo Anguissa - (Napoli) 8
Arthur Atta - (Udinese) 7
Scott McTominay - (Napoli) 7.5
Gustav Isaksen - (Lazio) 7
Giovane Santana - (Hellas Verona) 7.5
Nicolò Cambiaghi - (Bologna) 7
SERIE A - 8ª GIORNATA
Milan - Pisa 2-2
7' Leao (M), 60' rig. Cuadrado (P), 86' Nzola (P), 90' + 3 Athekame (M)
Udinese - Lecce 3-2
16' Karlstrom (U), 37' Davis (U), 59' Berisha (L), 89' Buksa (U), 90' + 6 N'Dri (L)
Parma - Como 0-0
Napoli - Inter 3-1
33' rig. De Bruyne (N), 54' McTominay (I), 59' Calhanoglu rig. (I), 66' Anguissa (N)
Cremonese - Atalanta 1-1
78' Vardy (C), 84' Brescianini (A)
Torino - Genoa 2-1
7' Thorsby (G), 63' aut. Sabelli (T), 90' Maripan (T)
Sassuolo - Roma 0-1
16' Dybala
Fiorentina - Bologna 2-2
25' Castro (B), 52' Cambiaghi (B), 74' rig. Gudmundsson (F), 90' + 4 rig. Kean (F)
Lazio - Juventus 1-0
9' Basic
CLASSIFICA
1. Napoli 18
2. Roma 18
3. Milan 17
4. Inter 15
5. Bologna 14
6. Como 13
7. Atalanta 12
8. Juventus 12
9. Udinese 12
10. Lazio 11
11. Cremonese 11
12. Torino 11
13. Sassuolo 10
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Hellas Verona 5
18. Fiorentina 4
19. Pisa 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna)
4 reti: Paz (Como), Pulisic (Milan), De Bruyne (Napoli)
3 reti: Bonny, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Anguissa (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli (28 ottobre, 18.30, DAZN)
Atalanta - Milan (28 ottobre, 20.45, DAZN)
Como - Hellas Verona (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Juventus - Udinese (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Roma - Parma (29 ottobre, 18.30, DAZN e Sky)
Bologna - Torino (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Genoa - Cremonese (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Inter - Fiorentina (29 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
Cagliari - Sassuolo (30 ottobre, 18.30, DAZN)
Pisa - Lazio (30 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.