Tacchinardi: "Nella Juventus mancano leader. Dispiace per Tudor, Spalletti come sostituto"

"Mancano leader". Così Alessio Tacchinardi analizza il momento della Juventus. Intervistato dall'edizione odierna de La Repubblica, l'ex centrocampista bianconero ha sottolineato come non ci siano in squadra "giocatori con spessore, carisma, che si prendono responsabilità. Ha ragione Del Piero: non ci sono uomini con il Dna bianconero, quelli che danno tutto, che attaccano al muro chi non lo fa, quello che stanno male, che soffrono se non vincono. Ero a Madrid, c’erano persone felici di aver perso, ma a testa alta. Questa non è una cosa da Juve".

L'ex giocatore ha proseguito dichiarando come l’esonero di Igor sia una pugnalata al cuore in quanto aveva riportato carattere e mentalità oltre ad una dose di adrenalina e di juventinità. "Ma anche lui ha fatto confusione, ha cambiato troppo, ha polemizzato, troppe dichiarazioni oltre il limite. Si vede che non ha gestito una pressione così forte, non era abituato a farlo a questi livelli. Mi dispiace perché è un amico, ma non credo ci fosse alternativa. Era la scelta giusta e lo dico a malincuore".

E sul sostituto non ci sono dubbi: "Spalletti. Ha voglia di rivincita dopo la Nazionale, ha gestito situazioni complicate, fa un calcio divertente e di dominio, come piace a Torino. Mancini non so se ha ancora il fuoco dentro. Palladino ha belle idee ma non ha ancora vissuto in panchina una situazione così delicata".