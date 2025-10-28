Igor Tudor è il primo allenatore esonerato della Serie A: Brambilla per Juve-Udinese

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto il primo cambio di panchina della Serie A 2025-26, quella di Igor Tudor, che paga le tre sconfitte di fila tra campionato e Champions, oltre a una serie di dichiarazioni che non sono sembrate in linea con lo stile del club: "Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci".

E ancora, la Juventus conferma anche la nomina di tecnico ad interim per la prima squadra bianconera per Massimo Brambilla, guida tecnica della NextGen che siederà in panchina per la prossima gara, quella contro l'Udinese: "La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".

Impietosi i numeri: dopo otto turni la Juve di Tudor ha già quattro punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Motta fu esonerato il 23 marzo 2025, stavolta la Juve ha scelto di muoversi molto prima.