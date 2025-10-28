Zoff: "Juventus, non mi spaventerei. In questo momento manca soprattutto fiducia"

Cambio in panchina per la Juventus. La sconfitta di Roma contro la Lazio è costato l'esonero a Igor Tudor con Brambilla, tecnico della Next Gen, che momentaneamente guiderà la squadra domani. Sul momento dei bianconeri si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna de La Repubblica Dino Zoff: "Una volta la Juventus era fatta da grandi giocatori e gradi uomini - ha esordito -. C’erano Platini, Zidane, Del Piero. Questo era il Dna della Juve. Oggi i Platini non si trovano. Ma non ce li ha nessuno, non ci sono".

L'ex portiere campione del mondo nel 1982 sottolinea come la rosa non sia di bassa qualità. "Ci sono buoni giocatori che - ha proseguito - non stanno rendendo come si aspettava. Ma non mi spaventerei. Sono in grado di arrivare tra le prime 4, c’è il tempo per recuperare e la Champions League è alla portata".

Ma cosa manca in questo momento in casa bianconera? "Nella Juventus in questo momento manca soprattutto fiducia. Io, se dovessi allenare ancora, ripartirei da lì. Quando prendi una squadra in difficoltà si parte dall’abc, dai compiti da dare a ogni giocatore, ma soprattutto si deve dare serenità e convinzione che sono le prime cose che mancano quando non si vince".