Lookman ora non è la priorità per l'Atalanta. E la Dea valuta anche l'idea di trattenerlo

Ademola Lookman non è più la priorità assoluta in casa Atalanta. Una vera e propria trattativa con l'Inter non c'è mai stata e così Luca Percassi si è recato a Londra per trovare l'accordo con il Fulham per il nuovo centravanti che la Dea vuole, Rodrigo Muniz. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club ha cominciato a considerare l'ipotesi che il nigeriano possa pure restare a Zingonia alla fine della sessione di mercato. Questo può succedere se Marotta e Ausilio decidessero di sfilarsi definitivamente o se nessun'altra società estera dovesse farsi avanti.

I bergamaschi non hanno mai fatto il prezzo di Lookman, anche se nei colloqui avuti con i dirigenti dei vicecampioni d'Italia e d'Europa hanno fatto presente di poter accettare eventuali nuove offerte. La determinazione mostrata dall'Atalanta serve anche a non creare un precedente per il futuro e verrà mostrata allo stesso calciatore anche a settembre se dovesse essere ancora un giocatore della Dea.

L'attaccante dovrà valutare se restare ai margini, con il rischio di perdere la Coppa d'Africa, oppure se prendere atto della strategia dei suoi agenti non riuscita e fare un passo indietro. Manca meno di un mese alla fine del mercato e c'è da scommettere che saranno giorni infuocati.