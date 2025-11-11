Lucchesi sulla Fiorentina: "Dare la colpa a Pioli e al preparatore non ha senso"

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, parlando così della situazione attuale in casa Fiorentina: "Alcune cose sono dati oggettivi, servono per dare all'ambiente delle indicazioni dove si capisce che la nave va avanti, ma non va alla deriva. C'è da uscire da queste sabbie mobili e se ne esce piano, piano, con la volontà comune, con la compattezza, ci sono dei punti di riferimento graditi o non graditi, c'è un direttore certo, c'è un allenatore che oltre alle capacità tecniche è una persona di equilibrio e di buonsenso. La società non è in vendita, a giugno questa società dovrà fare una riflessione a 360 gradi ma i giocatori che ci sono adesso ci devono aiutare ad uscire da questa situazione e poi faremo i conti a gennaio".

Cosa ne pensa di Vanoli?

"È una persona esperta, equilibrata, di buonsenso, un lavoratore abituato a lavorare, è il suo momento nella sua carriera e sono certo che darà il massimo. La qualità della squadra c'è, ma ancora non è stata trovata, cercherà di fare il meglio e fare punti".

Il dirigente ha il dovere di informarsi. Che cosa non è andato alla Fiorentina?

"Il dirigente ha il compito di intervenire prima, di amministrare e gestire e prevenire laddove è possibile e se ti accorgi che ci sono problemi doveva intervenire prima. Credo che lavorare un po' di più quando le cose non vanno bene è giusto, in questo momento però credo che da parte di tutti ci sia la necessità dell'assunzione di responsabilità perché andare a dire che è colpa dell'allenatore e del preparatore non ha senso. In questo momento ci vuole compattezza e lasciamo la possibilità di lavorare all'allenatore, poi a gennaio si vedrà però la vedo un po' ingenerosa questa situazione perché dare la colpa a chi c'era prima è sbagliata".