TMW Lucchesi sulla Fiorentina: "I giocatori hanno tante responsabilità, in campo ci vanno loro"

L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del momento del club viola: "Si esce da queste situazioni solo con calma e buon senso. Ho letto che vogliono prendere l’allenatore prima del direttore sportivo… mi auguro sia solo una voce. Io sono fiorentino di nascita e alla Fiorentina voglio bene. La stagione era partita con grandi aspettative: ottimi acquisti, un allenatore apprezzato, entusiasmo. E invece la squadra non è mai diventata squadra. Ora bisogna ricominciare da capo, ma senza buttare tutto via. Servirà un nuovo direttore sportivo, un professionista d’esperienza, e poi un nuovo allenatore. Ma la responsabilità, secondo me, è prima di tutto dei giocatori: in campo ci vanno loro, e scaricare tutto su Pioli è un modo facile per non guardarsi dentro".

Da quando è venuto a mancare Joe Barone, sembra mancare anche una figura di riferimento che rappresenti la società. È così?

"Sì, assolutamente. La Fiorentina ha una gestione molto padronale. Barone era di fatto il presidente operativo: gestiva tutto, dalle politiche societarie alla parte sportiva. Con lui la società aveva un punto di riferimento chiaro. Ora Commisso non può venire in Italia per motivi di salute, Barone purtroppo non c’è più, e l’assetto è rimasto scoperto.

Pradè aveva fatto un buon lavoro, la squadra è buona - non è una collezione di figurine - ma non è ancora diventata gruppo. Serve rimettere ordine, dare una nuova impostazione e, nell’immediato, risolvere la questione sportiva. Con un nuovo direttore e un tecnico adatto, la Fiorentina può uscire da questa situazione, anche se serviranno tempo e lucidità".