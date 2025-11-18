TMW Palladino all'Atalanta farà bene a Daniel Maldini? Papà Paolo: "Ha bisogno di giocare"

Intervenuto ai nostri microfoni a margine della presentazione del 40° Premio Viareggio Sport, Paolo Maldini ha analizzato diversi argomenti legati al calcio italiano, dalla Nazionale alle realtà della Serie A. Di seguito le sue parole raccolte dai nostri inviati: "Io del Milan faccio un po' fatica a parlare, ma sono contento che comunque ci sia una classifica migliore rispetto al passato".

Un nuovo Maldini esiste?

"I paragoni non fanno mai bene, ognuno deve essere se stesso. Io lo so perché sono stato paragonato prima a papà e dopo a Cabrini per tante cose, ma non fanno mai bene".

Il calcio non ha più bandiere?

"Ora il calcio è più aperto alle squadre straniere e lo stesso vale per i giocatori. Quando io ho iniziato c'era un solo straniero, ora ne sono tanti".

L'arrivo di Palladino all'Atalanta può far bene a tuo figlio Daniel? Il miglior Maldini s'è visto con lui al Monza.

"Speriamo. Aveva iniziato da titolare, poi ha fatto più fatica a trovare spazio. Daniel ha sicuramente bisogno di giocare".