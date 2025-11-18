Perin, Maldini, D'Amico: tutte le voci di serata. Vlahovic in dubbio: le top news delle 22

Mattia Perin, in anni di infortuni e delusioni, ha pensato di smettere col calcio. Lo ha raccontato il diretto interessato, in uno dei panel più interessanti del Social Football Summit, in corso di svolgimento a Torino. Protagonista, nelle sessioni pomeridiane, anche Luigi De Siervo: l’ad di Lega Calcio Serie A ha parlato del confronto tra Champions League e campionati nazionali.

Sul Milan, e non solo, si è soffermato Paolo Maldini, nell’intervista concessa a TuttoMercatoWeb da Viareggio: “Gattuso è un’ottima idea per la Nazionale”, ha detto l’ex capitano azzurro del suo vecchio compagno di squadra. Tra i protagonisti del Premio Viareggio Sport 2025 anche il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che ha chiuso alle cessioni di Angori e Touré in vista di gennaio. Giovanni Ayroldi, uno degli arbitri più promettenti della nuova generazione, ha invece raccontato di quanto i fischietti diano il massimo, pur ammettendo alcuni errori.

Altre voci arrivano da Milano, dove è stato presentato il trofeo Italo Galbiati, e il direttore sportivo dell’Atalanta, Tony D’Amico, si è soffermato sulla decisione di cambiare allenatore. Adriano Galliani, invece, si è detto fiducioso sulle possibilità di Gattuso e degli azzurri. Quanto ai cambi, in casa Juventus resta il dubbio sulle condizioni di Dusan Vlahovic, che oggi si è sottoposto a terapie e non è detto ci sarà a Firenze, dove invece è recuperato il viola Moise Kean. In casa Genoa si fermano Onana e Cornet: per il Cagliari, De Rossi spera nel recupero di Otoa ed Ekuban. E può contare sulla verve di Seydou Fini, tra i marcatori nel 4-1 dell’Italia Under 21 ai pari età del Montenegro.