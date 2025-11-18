Qual. Mondiali, i parziali: Bosnia e Scozia sognano, Spagna e Belgio vicine al traguardo
Tante reti nei primi tempi delle ultime sfide di qualificazioni europee al Mondiale 2026. Ridono - per ora - Svizzera, Scozia (gol d'antologia di McTominay), Spagna, Bosnia e Belgio, che diventerebbero le ultime 5 qualificate alla rassegna iridata grazie al primo posto nei rispettivi gironi.
Il Galles al momento condanna la Macedonia del Nord al terzo posto e alla quarta fascia nei playoff, dove potrebbe affrontare l'Italia di Gattuso.
Austria - Bosnia 0-1: 12' Tabakovic (B)
Belgio - Liechtenstein 3-0: 3' Vanaken, 34' e 41' Doku
Bielorussia - Grecia 0-0
Bulgaria - Georgia 2-0: 10' Rusev, 24' Krastev
Galles - Macedonia del Nord 3-1: 18' rig. Wilson, 21' Brooks, 23' Miovski (M), 37' Johnson
Kosovo - Svizzera 0-0
Romania - San Marino 3-1: 2' Giacopetti (S), 13' aut. Rossi, 29' Baiaram, 43' Man
Scozia - Danimarca 1-0: 3' McTominay
Spagna - Turchia 1-1: 4' Olmo, 42' Gul (T)
Svezia - Slovenia 0-0