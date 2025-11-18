Atalanta, D'Amico: "Juric? C'è dispiacere, ma dobbiamo guardare avanti con Palladino"

Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta, si è soffermato ai microfoni di Sky Sport a margine del trofeo Italo Galbiati: “Quando si ricevono i premi, vanno condivisi con tutta la società, con la squadra, con Gasperini: la scorsa stagione è stata una grande stagione, abbiamo sognato qualcosa di inimmaginabile, però alla fine è andata bene così. Abbiamo riconquistato la Champions League e quest’anno cercheremo di difenderla”.

Cosa non ha funzionato con Juric?

“Se abbiamo dovuto cambiare allenatore dopo quattro mesi, qualcosa non è andato. Però oggi dobbiamo guardare al futuro, pensare a dare l’in bocca al lupo e il sostegno a Palladino. Su Juric c’è grande dispiacere, però siamo a stagione in corso e dobbiamo guardare avanti: a fine anno saremo più lucidi e freddi nel capire cosa non è andato bene”.

Palladino già contattato in estate. Cosa gli avete chiesto?

“È arrivato con grande entusiasmo, ne abbiamo bisogno per ricaricare i ragazzi, sapendo che sabato affrontiamo i campioni d’Italia e non sarà facile. Però noi dobbiamo ragionare da Atalanta”.

Krstovic due gol con la sua nazionale…

“Lui, come tutti, sta vivendo alti e bassi. Una buona Champions e un trend negativo in campionato, siamo fiduciosi di poter tornare competitivi”