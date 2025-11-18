TMW Ganz: "Gimenez gran giocatore, ma questo Milan non fa per lui. Ad Allegri manca uno da 20 gol"

Maurizio Ganz, raggiunto in occasione della presentazione del trofeo dedicato a Italo Galbiati, ha parlato del derby di Milano alle porte che vedrà come protagonisti Chivu e Allegri: “Allegri ha ereditato una situazione meno chiara e ha sistemato tutto, sta facendo un grande lavoro sotto qualsiasi punto di vista. Chivu ha preso in mano l’Inter dopo il Parma: doveva dimostrare e sta dimostrando. Credo sia uno dei derby più importanti degli ultimi anni, si vedrà battaglia e speriamo di vedere un bel gioco. Ne abbiamo bisogno”.

La favorita?

“Io credo che gli attacchi faranno la differenza”.

Quello migliore?

“Io credo che il Milan stia cercando ancora la punta da venti gol, l’Inter ha Lautaro che ha dimostrato di essere un giocatore straordinario. Sono gli attaccanti a decidere i derby”.

Leao vestito da nove le piace?

“Sì, ha lo strappo e Allegri ha pensato bene che se lo fai partire da 25 metri può arrivare molto di più in porta. Credo abbia azzeccato”.

Cosa manca a Santi Gimenez?

“Non lo so, penso che lui sia un grande giocatore. Forse il gioco del Milan non è il suo: ha bisogno di pallone in area, mentre questo Milan ha un calcio diverso”.



Tra Milan e Inter c’è qualcuno che ricordi lei?

“No, non esistono più. Al posto di chi giocherei? Non lo so, dico che se dovessi scegliere un partner sarebbe Thuram o Leao. Forse con Lautaro faremmo più fatica a giocare insieme”.