TMW Milan, Torriani: "Grande rapporto con Maignan. Derby? Io lo sento veramente tanto"

Lorenzo Torriani, giovane portiere del Milan Futuro, raggiunto a margine della presentazione del trofeo Italo Galbiati, ha parlato del suo rapporto con Maignan: “Con Mike ho un bellissimo rapporto, prima del giocatore arriva la persona e sono veramente legato, sia dentro che fuori dal campo. È un esempio per tutto”.

Quanto è diverso per un portiere vivere un derby rispetto a una partita normale?

“Parlo personalmente, per me il derby è una partita a sé. Sono milanese e vengo dal settore giovanile del Milan, la sento veramente tanto come partita”.

Cosa significa vivere quella partita e cosa diresti al te bambino?

“Di crederci sempre, anche quando sembrava impossibile. Può sembrare una frase fatta, ma l’ho provato sulla mia pelle: non ho mai smesso di crederci, e per ora ho avuto ragione”.