TMW Marotta: "Esposito predestinato, sia emulato dai più piccoli. Adeyemi? Ora non parlo di mercato"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a margine dello Sport Industry Talk di RCS, analizzando anche l'impatto di Pio Esposito con la Nazionale: "Da diversi anni era un predestinato. Siamo orgogliosi che indossi la maglia dell'Inter e venga dal settore giovanile. Deve essere oggetto di emulazione per i più piccoli".

Adeyemi vi interessa?

"Non parliamo di mercato in questo momento. Siamo orgogliosi di tutti i giocatori che compongono la nostra rosa. Vedremo più avanti con i nostri direttori sportivi".

Sarà il primo derby con Inter e Milan co-proprietari di San Siro. Cosa pensa?

"Sarà la prima volta che faremo il derby a San Siro da proprietari. Ha un significato epocale e ha tracciato un solco importante per il futuro. Ci sarà rispetto per i valori e le emozioni che si sono vissute in quello stadio".

Domenica ci sarà il derby.

"Quella tra noi e il Milan è una sana rivalità. Amici sempre e antagonisti nei 90 minuti, nel nome della sana attività sportiva. Speriamo che lo spettacolo diventi uno spot per tutto il movimento calcistico".

