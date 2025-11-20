Marotta: "Esposito predestinato, sia emulato dai più piccoli. Adeyemi? Ora non parlo di mercato"
Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a margine dello Sport Industry Talk di RCS, analizzando anche l'impatto di Pio Esposito con la Nazionale: "Da diversi anni era un predestinato. Siamo orgogliosi che indossi la maglia dell'Inter e venga dal settore giovanile. Deve essere oggetto di emulazione per i più piccoli".
Adeyemi vi interessa?
"Non parliamo di mercato in questo momento. Siamo orgogliosi di tutti i giocatori che compongono la nostra rosa. Vedremo più avanti con i nostri direttori sportivi".
Sarà il primo derby con Inter e Milan co-proprietari di San Siro. Cosa pensa?
"Sarà la prima volta che faremo il derby a San Siro da proprietari. Ha un significato epocale e ha tracciato un solco importante per il futuro. Ci sarà rispetto per i valori e le emozioni che si sono vissute in quello stadio".
Domenica ci sarà il derby.
"Quella tra noi e il Milan è una sana rivalità. Amici sempre e antagonisti nei 90 minuti, nel nome della sana attività sportiva. Speriamo che lo spettacolo diventi uno spot per tutto il movimento calcistico".