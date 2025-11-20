Leao: "Tare, Ibra, Allegri e Modric: il club ha fatto un grande lavoro. Derby? Siamo pronti"

Nel corso della lunga intervista rilasciata alla CBS, Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato ovviamente anche della sfida di domenica, che assume un'importanza notevole anche in ottica campionato: "Tutti i calciatori sono pronti per la partita. Vogliamo preparare questa gara bene, si tratta del derby e l’Inter è un bel gruppo, ha creato una buona squadra. Per noi è anche un’opportunità per raggiungere la testa della classifica e si sente già il clima di questo weekend".

Come sta andando la stagione?

"L’anno scorso è stato difficile, quest’anno sono arrivati tanti calciatori nuovi, ma il club, la struttura, tutti hanno fatto un grande lavoro: hanno portato un grande direttore sportivo (Igli Tare, ndr) che lavora molto bene, hanno tenuto Ibra, hanno portato Allegri che ha molta esperienza, hanno portato Luka Modric e penso che questi tasselli siano importanti per noi, per i calciatori più giovani. Come potete vedere nella nostra squadra ci sono molti calciatori giovani e gente con esperienza ci può aiutare a fare molto bene. Anche se non siamo ancora a metà stagione vogliamo raggiungere buoni risultati, ma ovviamente passo dopo passo e domenica è un’occasione per mostrare quello che possiamo fare".

