Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVENTUS, SCATTA L'OBBLIGO DI RISCATTO DI OPENDA. COMOLLI: "CON VLAHOVIC PARLEREMO A FINE STAGIONE DEL RINNOVO, NEI PROSSIMI GIORNI AVREMO NEWS SU UN ALTRO GIOCATORE". SCHUURS: "UDINESE, FIORENTINA E GENOA HANNO CHIESTO INFO SU DI ME". SASSUOLO, CARNEVALI: "PARLIAMO DI MUHAREMOVIC CON L'INTER E NON SOLO". ROMA, PER IL DOPO GASPERINI CIRCOLANO I NOMI DI DE ROSSI, ITALIANO E VALVERDE. COMO, FABREGAS E IL FUTURO: "DIFFICILE ALLENI UN'ALTRA ITALIANA". PARMA, CONFERMATO PETTINÀ ALLA DIREZIONE SPORTIVA. ATALANTA, ROSSI PROLUNGHERÀ FINO AL 2028

Dopo la giornata di ieri Lois Openda può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus. L'attaccante belga arrivato la scorsa estate dal Red Bull Lipsia in prestito con obbligo di riscatto condizionato non scende in campo da quasi un mese e mezzo, ma grazie ai risultati maturati nel 32esimo turno di campionato è da oggi al 100% un calciatore bianconero. La condizione per far scattare l'obbligo di riscatto era il raggiungimento delle prime dieci posizioni da parte della Juventus nella Serie A 2025/26, una condizione scattata grazie al successo dei bianconeri di Spalletti a Bergamo e la sconfitta incassata ieri dal Sassuolo contro il Genoa: "Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 40,6 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori per € 1,7 milioni".

Damien Comolli, CEO della Juventus, ha parlato così ai microfoni di TMW durante l'allenamento aperto della Juventus One: "Potremmo avere delle news nei prossimi giorni per quanto riguarda un nuovo rinnovo, ma non di Vlahovic. Su Dusan io ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma non aspettatevi niente prima della fine della stagione".

Perr Schuurs, ex difensore oggi svincolato dopo il lunghissimo infortunio, ha parlato a ESPN dei nuovi interessamenti in Serie A: "Ho raggiunto un accordo con il Torino per risolvere il mio contratto a causa delle normative assicurative italiane, ma potrei tornare a essere titolare lì non appena sarò in forma. Anche Udinese, Fiorentina e Genoa si sono informate sulla mia situazione. Il vantaggio è che sono svincolato, ho solo bisogno di una squadra che abbia fiducia in me".

L'odierna Assemblea di Lega in cui la Serie A inizierà a confrontarsi sui nomi dei possibili candidati alla presidenza della FIGC è iniziata. Al suo ingresso negli uffici l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del profilo di Giovanni Malagò e delle possibilità che potrebbero aprirsi, toccando però anche il tema calciomercato rispondendo ad una domanda sull'interessamento dell'Inter per il difensore Tarik Muharemovic: "Di lui stiamo parlando con diverse società, non soltanto con Marotta", la breve chiosa di Carnevali nei confronti di quello che sarà uno dei pezzi pregiati di casa Sassuolo nella prossima estate di trattative.

La soluzione ideale, almeno sulla carta, sarebbe la più semplice: una tregua tra tutte le componenti e la conferma dell’attuale assetto. Gian Piero Gasperini in panchina, con Claudio Ranieri e Frederic Massara a guidare il progetto Roma dall’alto. Uno scenario possibile, ma al momento tutt’altro che probabile. In caso di separazione, si aprirebbe inevitabilmente il casting per il nuovo allenatore. Tra i nomi che circolano - si legge su Il Messaggero - c’è quello di Daniele De Rossi. Sul tavolo restano anche alternative come Vincenzo Italiano, oppure figure di maggiore esperienza come Ernesto Valverde. Più sullo sfondo altri nomi, legati anche agli sviluppi della panchina della Nazionale.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto anche in zona mista dopo aver ricevuto il Premio Enzo Bearzot presso il Salone d'Onore del CONI a Roma. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Futuro in un'altra italiana? La vedo difficile sinceramente, però non si sa mai. Sono contentissimo a Como e spero di rimanere qui. Poi, si sa, nel calcio non puoi mai sapere cosa succederà domani. È impossibile pensare al futuro, il calcio va troppo veloce, quindi è meglio concentrarsi sul presente con tranquillità assoluta".

Il Parma confermerà alla direzione sportiva Alessandro Pettinà. Una decisione presa di comune accordo tra proprietà e il riferimento centrale del club di Krause, Federico Cherubini. Entrato nel club nel 2019 al controllo dei conti della società ducale, è diventato poi nel 2022 Director of Football Finance e dal gennaio 2025 è direttore sportivo della società di Krause.

Rinnovo in vista, in casa Atalanta, per il terzo portiere della squadra Francesco Rossi. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la società bergamasca sarebbe pronta ad esercitare l'opzione per il prolungamento fino al 2027 dell'estremo difensore classe 1991.

BAYERN MONACO SCATENATO: VUOLE GORDON. GHANA, IL NUOVO CT È QUEIROZ. REAL MADRID, PRESO IL CLASSE 2008 SANTAMARIA. ROBERTSON SALUTA IL LIVERPOOL, MA POTREBBE RESTARE IN INGHILTERRA: SI MUOVE IL TOTTENHAM

Il Bayern Monaco potrebbe ulteriormente rinforzarsi in attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, i campioni tedeschi sono sulle tracce di Anthony Gordon, esterno offensivo del Newcastle. Il 25enne è stato individuato come alternativa al titolare Luis Diaz. Il giocatore è stato già informato dell'interesse dei bavaresi e i primi colloqui con l'entourage sono già avvenuti, mentre non c'è stato contatto tra i club.

Il Ghana ha scelto il commissario tecnico che guiderà le black stars per i Mondiali: si tratta di Carlos Queiroz. 72 anni, il portoghese sarà pertanto presente per la quinta Coppa del Mondo consecutiva, dopo quelle alla guida del Portogallo (2010) e dell'Iran (2014, 2018 e 2022). Recentemente, Queiroz aveva lasciato la nazionale dell'Oman a seguito della guerra in Medio Oriente.

Il Real Madrid si assicura un talento per il futuro. Si tratta di Fran Santamaria, attaccante classe 2008 che in questa stagione ha segnato 2 reti in 15 partite col Castellon B in Segunda Federación, quarto livello della piramide calcistica spagnola.

Solamente 4 giorni fa è stato ufficializzato l'addio di Andy Robertson dal Liverpool a fine stagione. Il terzino scozzese chiuderà una lunga e grande carriera con i reds, ma potrebbe proseguire la sua carriera in Inghilterra. Secondo quanto riporta la BBC il Tottenham sarebbe in trattative avanzate per acquistare lo scozzese. La domanda è: accetterà anche in caso di retrocessione in Championship? Gli Spurs sono finiti al 18° posto e il rischio di scendere è altissimo.