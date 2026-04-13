Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Milan e il problema bomber, dal 2010 solo uno sopra 20 gol. Come il Crotone e il Sassuolo

Milan e il problema bomber, dal 2010 solo uno sopra 20 gol. Come il Crotone e il SassuoloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 15:00Serie A
Niccolò Righi

Anche in una Serie A dove ormai i gol latitano è difficile pensare di ottenere grandi risultati senza neanche un giocatore in doppia cifra. Lo sa bene il Milan, da inizio anno con un evidente problema nel reparto offensivo reso ancor più eclatante in un 2026 dove - al netto del contestato Leao - si contano le reti del resto degli attaccanti sulle dita di una mano.

Eppure, se allarghiamo lo sguardo, notiamo come il problema bomber in Via Aldo Rossi affonda le sue radici molto indietro nel tempo. Negli ultimi 15 anni per ritrovare un calciatore che in maglia rossonera ha superato la barriera dei 20 gol dobbiamo tornare alla stagione 2011/22 e ai 28 sigilli messi a segno quell'anno da Zlatan Ibrahimovic. Da quel momento il vuoto. Sì ci sarebbero effettivamente i 22 di Piatek nel 2018/19, ma 13 di quelli vennero segnati prima del trasferimento invernale, quando il polacco giocava per il Genoa.

Ma 20 gol non sono così pochi, potrebbe obiettare qualcuno. Il problema per il Milan è che nel frattempo negli ultimi 15 anni anche il Crotone con Simy, il Sassuolo con Caputo, la Sampdoria con Quagliarella, il Torino con Belotti e l'Hellas Verona due volte con Toni, hanno avuto un centravanti che ha vissuto una stagione da bomber implacabile. Per non parlare dei 5 della Lazio, dei 6 di Napoli e Juventus e addirittura dei 10 dell'Inter.

Attaccanti con almeno 20 gol dal 2010/11

Milan (1)
Ibrahimovic 2011/12 - 28 gol

Inter (10)
Eto'o 2010/11 - 21 gol
Milito 2011/12 - 24 gol
Icardi 2014/15 - 22 gol
Icardi 2016/17 - 24 gol
Icardi 2017/18 - 29 gol
Lukaku 2019/20 - 23 gol
Lukaku 2020/21 - 24 gol
Lautaro 2021/22 - 21 gol
Lautaro 2022/23 - 21 gol
Lautaro 2023/24 - 24 gol

Juventus (6)
Tevez 2014/15 - 20 gol
Higuain 2016/17 - 24 gol
Dyabala 2017/18 - 22 gol
Cristiano Ronaldo 2018/19 - 21 gol
Cristiano Ronaldo 2019/20 - 31 gol
Cristiano Ronaldo 2020/21 - 29 gol

Napoli (6)
Cavani 2010/11 - 26 gol
Cavani 2011/12 - 23 gol
Cavani 2012/13 - 29 gol
Higuain 2015/16 - 36 gol
Mertens 2016/17 - 28 gol
Osimehn 2022/23 - 26 gol

Lazio (5)
Immobile 2016/17 - 23 gol
Immobile 2017/18 - 29 gol
Immobile 2019/20 - 36 gol
Immobile 2020/21 - 20 gol
Immobile 2021/22 - 27 gol

Atalanta (3)
Zapata 2018/19 - 23 gol
Muriel 2020/21 - 22 gol
Retegui 2024/25 - 25 gol

Udinese (3)
Di Natale 2010/11 - 28 gol
Di Natale 2011/12 - 23 gol
Di Natale 2012/13 - 23 gol

Hellas Verona (2)
Toni 2013/14 - 20 gol
Toni 2014/15 - 22 gol

Roma (1)
Dzeko 2016/17 - 29 gol

Fiorentina (1)
Vlahovic 2020/21 - 21 gol

Torino (1)
Belotti 2016/17 - 26 gol

Sassuolo (1)
Caputo 2019/20 - 21 gol

Sampdoria (1)
Quagliarella 2018/19 - 26 gol

Crotone (1)
Simy 2020/21 - 20 gol

*Matri 2010/11 - 20 gol (tra Cagliari e Juventus)
Piatek 2018/19 - 22 gol (tra Genoa e Milan)
Vlahovic 2021/22 - 24 gol (tra Fiorentina e Juventus)

Articoli correlati
Lazio, no a Malagò. Lotito: "Non è questione di nomi. Serve commissario che cambi... Lazio, no a Malagò. Lotito: "Non è questione di nomi. Serve commissario che cambi la legge"
Serbia con tante assenze contro l'Italia, la ct Stojkanovic: "Chi c'è darà il massimo"... Serbia con tante assenze contro l'Italia, la ct Stojkanovic: "Chi c'è darà il massimo"
Simonelli sulla riduzione della Serie A da 20 a 18: "Oggetto di discussione per Malagò... Simonelli sulla riduzione della Serie A da 20 a 18: "Oggetto di discussione per Malagò in caso di elezione"
Altre notizie Serie A
Lazio, no a Malagò. Lotito: "Non è questione di nomi. Serve commissario che cambi... TMWLazio, no a Malagò. Lotito: "Non è questione di nomi. Serve commissario che cambi la legge"
Premio Bearzot a Fabregas, Capello: "Ha idee nuove ed è giovane. E' pronto per la... TMWPremio Bearzot a Fabregas, Capello: "Ha idee nuove ed è giovane. E' pronto per la Champions"
Simonelli sulla riduzione della Serie A da 20 a 18: "Oggetto di discussione per Malagò... TMWSimonelli sulla riduzione della Serie A da 20 a 18: "Oggetto di discussione per Malagò in caso di elezione"
Il Parma non cambia: confermata la fiducia al direttore sportivo Pettinà TMWIl Parma non cambia: confermata la fiducia al direttore sportivo Pettinà
Roma, cresce l'intesse su El Aynaoui: ci pensano Real Madrid, Barcellona e Lipsia... Roma, cresce l'intesse su El Aynaoui: ci pensano Real Madrid, Barcellona e Lipsia
Serie A, Simonelli: "Primo confronto fra la Lega e Malagò fra una settimana" TMWSerie A, Simonelli: "Primo confronto fra la Lega e Malagò fra una settimana"
Il Cagliari si gode finalmente Esposito: tre gol nelle ultime quattro. Merito anche... Il Cagliari si gode finalmente Esposito: tre gol nelle ultime quattro. Merito anche di Pisacane
Rinnovo in vista per l'Atalanta: pronta ad esercitare l'opzione fino al 2027 per... TMWRinnovo in vista per l'Atalanta: pronta ad esercitare l'opzione fino al 2027 per il portiere Rossi
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, no a Malagò. Lotito: "Non è questione di nomi. Serve commissario che cambi la legge"
Immagine top news n.1 Serie A, Simonelli annuncia: "18 club su 20 hanno firmato per Malagò, ora tocca a lui"
Immagine top news n.2 La Serie A candida Giovanni Malagò alla presidenza della Figc: 18 firme per l’ex numero uno del CONI
Immagine top news n.3 Paradosso Openda, scattato il maxi-riscatto ma non gioca da 42 giorni. Ed è in uscita
Immagine top news n.4 Serie A, iniziata l'assemblea: almeno 14 firme per Malagò, Lotito contrario. Il punto
Immagine top news n.5 Carnevali all'ingresso in Lega: "Malagò può essere un profilo adatto, ma ne valutiamo anche altri”
Immagine top news n.6 Solet, Atta e Zaniolo (dopo il riscatto): la vetrina Udinese torna ad attrarre il mercato internazionale
Immagine top news n.7 La Juventus è matematicamente tra le prime dieci: scatta il riscatto di Lois Openda
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro
Immagine news podcast n.2 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.4 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: ”Malen mi ha sorpreso. Mandare via Gasp sarebbe una follia”
Immagine news Serie A n.2 Impallomeni: ”Malagò nome giusto per la FIGC. Non ho capito le parole di Ranieri”
Immagine news Serie A n.3 De Paola: “Allegri troppo pagato, il Milan aveva fatto un mercato sontuoso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, no a Malagò. Lotito: "Non è questione di nomi. Serve commissario che cambi la legge"
Immagine news Serie A n.2 Premio Bearzot a Fabregas, Capello: "Ha idee nuove ed è giovane. E' pronto per la Champions"
Immagine news Serie A n.3 Simonelli sulla riduzione della Serie A da 20 a 18: "Oggetto di discussione per Malagò in caso di elezione"
Immagine news Serie A n.4 Il Parma non cambia: confermata la fiducia al direttore sportivo Pettinà
Immagine news Serie A n.5 Roma, cresce l'intesse su El Aynaoui: ci pensano Real Madrid, Barcellona e Lipsia
Immagine news Serie A n.6 Serie A, Simonelli: "Primo confronto fra la Lega e Malagò fra una settimana"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Caso Pucino a Bari? Il difensore: "Non è il tempo delle polemiche. Concentrato sulla salvezza"
Immagine news Serie B n.2 Modena, domani il recupero della 31ª giornata col Catanzaro: out Chichizola e Beyuku. I convocati
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, fra Manfredi e Tey. Albisetti: "Ecco le prospettive per il futuro. Sarà l'anno zero"
Immagine news Serie B n.4 Padova-Empoli, manca un rigore per i toscani. Calvarese: "Inspiegabile il mancato intervento del VAR"
Immagine news Serie B n.5 Bari, fra Longo e Pucino uno strappo che riemerge. E il capitano finisce in tribuna
Immagine news Serie B n.6 Spezia con un piede in Serie C: c'è da evitare quantomeno uno storico ultimo posto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, manifestazione di interesse per il club: il soggetto interessato è la CP Invest Srl
Immagine news Serie C n.2 Pro Patria, la storia non insegna. E stasera potrebbe arrivare la retrocessione in Serie D
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Bandecchi parla di Serie D. Ma in caso di fallimento sarà quasi certa l'Eccellenza
Immagine news Serie C n.4 Bandecchi all'attacco: "I Rizzo fanno fallire la Ternana. Ma dopo un anno torneremo in C"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, niente ricapitalizzazione e rispetto delle scadenze. Oggi la decisiva assemblea
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, è Serie D. Con un futuro tutto da scrivere, parlano solo tecnico e giocatori
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serbia con tante assenze contro l'Italia, la ct Stojkanovic: "Chi c'è darà il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli e gli USA: "Ogni gara è come la Champions. Grande considerazione per il calcio italiano"
Immagine news Calcio femminile n.3 Soncin su Marie -Louise Eta all'Union Berlino: "C'è una progettualità. E può essere uno stimolo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin in vista della Serbia: "Strada tracciata e obiettivo chiaro in testa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Girelli verso la Serbia: "Possiamo vincere le ultime quattro gare. A partire dalla Serbia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…