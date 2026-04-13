TMW Milan e il problema bomber, dal 2010 solo uno sopra 20 gol. Come il Crotone e il Sassuolo

Anche in una Serie A dove ormai i gol latitano è difficile pensare di ottenere grandi risultati senza neanche un giocatore in doppia cifra. Lo sa bene il Milan, da inizio anno con un evidente problema nel reparto offensivo reso ancor più eclatante in un 2026 dove - al netto del contestato Leao - si contano le reti del resto degli attaccanti sulle dita di una mano.

Eppure, se allarghiamo lo sguardo, notiamo come il problema bomber in Via Aldo Rossi affonda le sue radici molto indietro nel tempo. Negli ultimi 15 anni per ritrovare un calciatore che in maglia rossonera ha superato la barriera dei 20 gol dobbiamo tornare alla stagione 2011/22 e ai 28 sigilli messi a segno quell'anno da Zlatan Ibrahimovic. Da quel momento il vuoto. Sì ci sarebbero effettivamente i 22 di Piatek nel 2018/19, ma 13 di quelli vennero segnati prima del trasferimento invernale, quando il polacco giocava per il Genoa.

Ma 20 gol non sono così pochi, potrebbe obiettare qualcuno. Il problema per il Milan è che nel frattempo negli ultimi 15 anni anche il Crotone con Simy, il Sassuolo con Caputo, la Sampdoria con Quagliarella, il Torino con Belotti e l'Hellas Verona due volte con Toni, hanno avuto un centravanti che ha vissuto una stagione da bomber implacabile. Per non parlare dei 5 della Lazio, dei 6 di Napoli e Juventus e addirittura dei 10 dell'Inter.

Attaccanti con almeno 20 gol dal 2010/11

Milan (1)

Ibrahimovic 2011/12 - 28 gol

Inter (10)

Eto'o 2010/11 - 21 gol

Milito 2011/12 - 24 gol

Icardi 2014/15 - 22 gol

Icardi 2016/17 - 24 gol

Icardi 2017/18 - 29 gol

Lukaku 2019/20 - 23 gol

Lukaku 2020/21 - 24 gol

Lautaro 2021/22 - 21 gol

Lautaro 2022/23 - 21 gol

Lautaro 2023/24 - 24 gol

Juventus (6)

Tevez 2014/15 - 20 gol

Higuain 2016/17 - 24 gol

Dyabala 2017/18 - 22 gol

Cristiano Ronaldo 2018/19 - 21 gol

Cristiano Ronaldo 2019/20 - 31 gol

Cristiano Ronaldo 2020/21 - 29 gol

Napoli (6)

Cavani 2010/11 - 26 gol

Cavani 2011/12 - 23 gol

Cavani 2012/13 - 29 gol

Higuain 2015/16 - 36 gol

Mertens 2016/17 - 28 gol

Osimehn 2022/23 - 26 gol

Lazio (5)

Immobile 2016/17 - 23 gol

Immobile 2017/18 - 29 gol

Immobile 2019/20 - 36 gol

Immobile 2020/21 - 20 gol

Immobile 2021/22 - 27 gol

Atalanta (3)

Zapata 2018/19 - 23 gol

Muriel 2020/21 - 22 gol

Retegui 2024/25 - 25 gol

Udinese (3)

Di Natale 2010/11 - 28 gol

Di Natale 2011/12 - 23 gol

Di Natale 2012/13 - 23 gol

Hellas Verona (2)

Toni 2013/14 - 20 gol

Toni 2014/15 - 22 gol

Roma (1)

Dzeko 2016/17 - 29 gol

Fiorentina (1)

Vlahovic 2020/21 - 21 gol

Torino (1)

Belotti 2016/17 - 26 gol

Sassuolo (1)

Caputo 2019/20 - 21 gol

Sampdoria (1)

Quagliarella 2018/19 - 26 gol

Crotone (1)

Simy 2020/21 - 20 gol

*Matri 2010/11 - 20 gol (tra Cagliari e Juventus)

Piatek 2018/19 - 22 gol (tra Genoa e Milan)

Vlahovic 2021/22 - 24 gol (tra Fiorentina e Juventus)