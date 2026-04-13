Milan e il problema bomber, dal 2010 solo uno sopra 20 gol. Come il Crotone e il Sassuolo
Anche in una Serie A dove ormai i gol latitano è difficile pensare di ottenere grandi risultati senza neanche un giocatore in doppia cifra. Lo sa bene il Milan, da inizio anno con un evidente problema nel reparto offensivo reso ancor più eclatante in un 2026 dove - al netto del contestato Leao - si contano le reti del resto degli attaccanti sulle dita di una mano.
Eppure, se allarghiamo lo sguardo, notiamo come il problema bomber in Via Aldo Rossi affonda le sue radici molto indietro nel tempo. Negli ultimi 15 anni per ritrovare un calciatore che in maglia rossonera ha superato la barriera dei 20 gol dobbiamo tornare alla stagione 2011/22 e ai 28 sigilli messi a segno quell'anno da Zlatan Ibrahimovic. Da quel momento il vuoto. Sì ci sarebbero effettivamente i 22 di Piatek nel 2018/19, ma 13 di quelli vennero segnati prima del trasferimento invernale, quando il polacco giocava per il Genoa.
Ma 20 gol non sono così pochi, potrebbe obiettare qualcuno. Il problema per il Milan è che nel frattempo negli ultimi 15 anni anche il Crotone con Simy, il Sassuolo con Caputo, la Sampdoria con Quagliarella, il Torino con Belotti e l'Hellas Verona due volte con Toni, hanno avuto un centravanti che ha vissuto una stagione da bomber implacabile. Per non parlare dei 5 della Lazio, dei 6 di Napoli e Juventus e addirittura dei 10 dell'Inter.
Attaccanti con almeno 20 gol dal 2010/11
Milan (1)
Ibrahimovic 2011/12 - 28 gol
Inter (10)
Eto'o 2010/11 - 21 gol
Milito 2011/12 - 24 gol
Icardi 2014/15 - 22 gol
Icardi 2016/17 - 24 gol
Icardi 2017/18 - 29 gol
Lukaku 2019/20 - 23 gol
Lukaku 2020/21 - 24 gol
Lautaro 2021/22 - 21 gol
Lautaro 2022/23 - 21 gol
Lautaro 2023/24 - 24 gol
Juventus (6)
Tevez 2014/15 - 20 gol
Higuain 2016/17 - 24 gol
Dyabala 2017/18 - 22 gol
Cristiano Ronaldo 2018/19 - 21 gol
Cristiano Ronaldo 2019/20 - 31 gol
Cristiano Ronaldo 2020/21 - 29 gol
Napoli (6)
Cavani 2010/11 - 26 gol
Cavani 2011/12 - 23 gol
Cavani 2012/13 - 29 gol
Higuain 2015/16 - 36 gol
Mertens 2016/17 - 28 gol
Osimehn 2022/23 - 26 gol
Lazio (5)
Immobile 2016/17 - 23 gol
Immobile 2017/18 - 29 gol
Immobile 2019/20 - 36 gol
Immobile 2020/21 - 20 gol
Immobile 2021/22 - 27 gol
Atalanta (3)
Zapata 2018/19 - 23 gol
Muriel 2020/21 - 22 gol
Retegui 2024/25 - 25 gol
Udinese (3)
Di Natale 2010/11 - 28 gol
Di Natale 2011/12 - 23 gol
Di Natale 2012/13 - 23 gol
Hellas Verona (2)
Toni 2013/14 - 20 gol
Toni 2014/15 - 22 gol
Roma (1)
Dzeko 2016/17 - 29 gol
Fiorentina (1)
Vlahovic 2020/21 - 21 gol
Torino (1)
Belotti 2016/17 - 26 gol
Sassuolo (1)
Caputo 2019/20 - 21 gol
Sampdoria (1)
Quagliarella 2018/19 - 26 gol
Crotone (1)
Simy 2020/21 - 20 gol
*Matri 2010/11 - 20 gol (tra Cagliari e Juventus)
Piatek 2018/19 - 22 gol (tra Genoa e Milan)
Vlahovic 2021/22 - 24 gol (tra Fiorentina e Juventus)
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