Milan, non solo Sorloth: da Guirassy a Jackson e Vlahovic, tutte le idee per l'attacco

C'è spazio sulle manovre di mercato del Milan nel prossimo calciomercato estivo, all'interno dell'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Il nome nuovo, e primo obiettivo di oggi in chiave futura del Diavolo per rinforzare il parco centravanti è quello del norvegese Sorloth, ma la punta dell'Atletico Madrid non è da sola.

Il casting per il nuovo attaccante del Milan, infatti, presenta diversi candidati. Il più 'semplice' da raggiungere economicamente sarebbe Serhou Guirassy, per quanto abbia una clausola da 80 milioni di euro, ma ha tanti corteggiatori. E poi c'è Nicolas Jackson, già richiesto lo scorso anno prima del prestito al Bayern, per quanto sia reduce da una stagione non semplice. Il Chelsea comunque lo ha messo fuori dal progetto e sta cercando per lui una nuova sistemazione.

E poi i potenziali svincolati di lusso, identikit al quale rispondono i profili di Robert Lewandowski e Dusan Vlahovic. Il primo proposto dal procuratore, il secondo ben conosciuto da Allegri, e che condivide lo stesso agente del neo acquisto rossonero Kostic. Il polacco per il momento ha richieste fuori dai parametri, c'è distanza anche tra le aspettative del serbo e quanto il Milan sia effettivamente pronto a mettere sul piatto del suo ingaggio.

Ultimo, ma non ultimo, un profilo più giovane come Nicolò Tresoldi, centravanti italo-tedesco in forza al Club Brugge e dichiarato tifoso del Milan. Anche per lui, però, non mancherà la concorrenza.