Serie A, il quadro completo dopo la 33ª giornata e il prossimo turno. Big match a San Siro

Col pari fra Lecce e Fiorentina si completa la 33ª giornata di Serie A. Un pari che fa contenti i viola, praticamente salvi. E il discorso salvezza, che resta appassionante, è ormai limitato al duello tra i salentini e la Cremonese di quel Marco Giampaolo che solamente 12 mesi fa tirava fuori proprio il Lecce dai guai.

Sassuolo - Como 2-1

42' Volpato, 44' Nzola, 45' + 1 Paz

Inter - Cagliari 3-0

52' Thuram, 56' Barella, 90' + 2 Zielinski

Udinese - Parma 0-1

51' Elphege

Napoli - Lazio 0-2

6' Cancellieri, 57' Basic

Roma - Atalanta 1-1

12' Krstovic, 45' Hermoso

Cremonese - Torino 0-0

Hellas Verona - Milan 0-1

41' Rabiot

Pisa - Genoa 1-2

19' Canestrelli, 41' Ekhator, 55' rig. Colombo

Juventus - Bologna 2-0

2' David, 57' Thuram

Lecce - Fiorentina 1-1

30' Harrison, 71' Tiago Gabriel

CLASSIFICA

1. Inter 78

2. Milan 66

3. Napoli 66

4. Juventus 63

5. Como 58

6. Roma 58

7. Atalanta 54

8. Bologna 48

9. Lazio 47

10. Sassuolo 45

11. Udinese 43

12. Torino 40

13. Genoa 39

14. Parma 39

15. Fiorentina 36

16. Cagliari 33

17. Cremonese 28

18. Lecce 28

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

12 reti: Paz (Como)

11 reti: Douvikas (Como) e Thuram (Inter)

10 reti: Krstovic (Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 34ª GIORNATA

Napoli - Cremonese (venerdì 24 aprile, ore 20.45, DAZN)

Parma - Pisa (sabato 25 aprile, ore 15, DAZN)

Bologna - Roma (sabato 25 aprile, ore 18, DAZN)

Hellas Verona - Lecce (sabato 25 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Fiorentina - Sassuolo (domenica 26 aprile, ore 12.30, DAZN)

Genoa - Como (domenica 26 aprile, ore 15, DAZN)

Torino - Inter (domenica 26 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Milan - Juventus (domenica 26 aprile, ore 20.45, DAZN)

Cagliari - Atalanta (lunedì 27 aprile, ore 18.30, DAZN)

Lazio - Udinese (lunedì 27 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)