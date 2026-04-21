Benevento, con la promozione in Serie B scatta il rinnovo automatico per Maita
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Il Benevento è pronto a blindare Mattia Maita. Arrivato la scorsa estate su precisa richiesta dell'ex tecnico Gaetano Auteri, il centrocampista è diventato subito un elemento importantissimo per la rosa delle Streghe e anche con Floro Flores è rimasto al centro del progetto, diventando fondamentale per la vittoria del campionato.
Come si legge su calciobenevento.it, con la promozione in Serie B delle Streghe è scattato il rinnovo automatico del contratto del giocatore. Maita aveva firmato fino al 30 giugno 2028, il contratto sarà esteso di un'altra stagione.
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