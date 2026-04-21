Cesena, Klinsmann in Germania per i consulti: operazione o no? Lo stop sarà di almeno 6 mesi

Nella giornata di ieri il portiere del Cesena Jonathan Klinsmann è stato raggiunto in Italia dalla sua famiglia, che è partita in fretta e furia dagli Stati Uniti dove risiede dopo il grave infortunio subito a Palermo, e l'ha raggiunto nella città siciliana dove era ricoverato. Nel pomeriggio il giocatore si è poi trasferito in Germania con un aeromobile equipaggiato con servizi da ambulanza, con personale medico specializzato (anestesisti, rianimatori e infermieri) e tecnologie all’avanguardia alla volta di Francoforte dove sarà ricoverato in una clinica specializzata scelta dai Klinsmann per nuovi consulti.

Secondo quanto riferito dal Corriere Romagna i neurochirurghi di fiducia dovranno poi decidere se operare Jonathan alla vertebra C1 o se utilizzare terapia conservativa, una scelta che sarà fatta nei prossimi giorni dopo altri controlli e da cui dipenderanno i tempi di recupero che non saranno comunque brevi. Si parla in ogni caso di almeno sei mesi di stop con il classe '97 che dunque salterà anche la prima parte della prossima stagione, oltre che il finale di questa e il Mondiale con gli USA.

A Palermo il portiere statunitense, d'origine tedesca, ha ricevuto la vicinanza di tutto l'ambiente con il collega Filippo Ranocchia, reo del fallo che ha portato al grave infortunio, che è andato a trovarlo in Ospedale assieme al tecnico Pippo Inzaghi e al presidente del Palermo Dario Mirri. Il calciatore, come ha scritto poi sui social, ha voluto esprimere personalmente il proprio rammarico e la propria vicinanza al portiere anche di persona dopo un episodio che ha suscitato anche accese polemiche.