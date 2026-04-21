Sampdoria, pronto l'esodo di tifosi a Cesena: oltre 2000 i biglietti venduti in 24 ore
La Sampdoria di Attilio Lombardo potrà contare sulla grande spinta dei propri tifosi anche nella delicata trasferta di Cesena contro una squadra che deve difendere l’ottavo posto, ultimo valido per i play off, dagli assalti di Carrarese e Avellino.
In poco più di 24 ore, la vendita è iniziata infatti ieri mattina, sono già stati venduti oltre duemila biglietti con il settore ospiti del Manuzzi che dunque viaggia spedito verso il tutto esaurito. Un fattore, quello del sostegno dei tifosi, che potrebbe fare la differenza in un finale di campionato molto acceso con dieci squadre in corsa per evitare i tre posti che valgono la retrocessione diretta e i due dei playout. Soprattutto alla luce dei divieti che stanno colpendo altre squadre come lo Spezia che sia a Catanzaro - sicuramente - sia a Pescara - probabilmente - dovrà fare a meno del sostegno dei propri supporters.
Calendari a confronto
Sudtirol 40: Mantova, SAMPDORIA, Juve Stabia
Mantova 40: SUDTIROL, Monza, FROSINONE
Padova 40: VIRTUS ENTELLA, Pescara, CESENA
Sampdoria 40: CESENA, Sudtirol, REGGIANA
Empoli 37: VENEZIA, Avellino, MONZA
Virtus Entella 36: Padova, BARI, Carrarese
Bari 34: AVELLINO, Virtus Entella, CATANZARO
Pescara 33: Juve Stabia, PADOVA, Spezia
Spezia 33: CATANZARO, Venezia, PESCARA
Reggiana 33: Palermo, MODENA, Sampdoria
In MAIUSCOLO le gare in trasferta
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