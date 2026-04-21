Sampdoria, pronto l'esodo di tifosi a Cesena: oltre 2000 i biglietti venduti in 24 ore

La Sampdoria di Attilio Lombardo potrà contare sulla grande spinta dei propri tifosi anche nella delicata trasferta di Cesena contro una squadra che deve difendere l’ottavo posto, ultimo valido per i play off, dagli assalti di Carrarese e Avellino.

In poco più di 24 ore, la vendita è iniziata infatti ieri mattina, sono già stati venduti oltre duemila biglietti con il settore ospiti del Manuzzi che dunque viaggia spedito verso il tutto esaurito. Un fattore, quello del sostegno dei tifosi, che potrebbe fare la differenza in un finale di campionato molto acceso con dieci squadre in corsa per evitare i tre posti che valgono la retrocessione diretta e i due dei playout. Soprattutto alla luce dei divieti che stanno colpendo altre squadre come lo Spezia che sia a Catanzaro - sicuramente - sia a Pescara - probabilmente - dovrà fare a meno del sostegno dei propri supporters.

Calendari a confronto

Sudtirol 40: Mantova, SAMPDORIA, Juve Stabia

Mantova 40: SUDTIROL, Monza, FROSINONE

Padova 40: VIRTUS ENTELLA, Pescara, CESENA

Sampdoria 40: CESENA, Sudtirol, REGGIANA

Empoli 37: VENEZIA, Avellino, MONZA

Virtus Entella 36: Padova, BARI, Carrarese

Bari 34: AVELLINO, Virtus Entella, CATANZARO

Pescara 33: Juve Stabia, PADOVA, Spezia

Spezia 33: CATANZARO, Venezia, PESCARA

Reggiana 33: Palermo, MODENA, Sampdoria

In MAIUSCOLO le gare in trasferta