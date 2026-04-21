Lucas Lorran tornerà al Flamengo, la conferma su Tik Tok: "A giugno chiudo col Pisa"

Dopo aver rimosso tutti i riferimenti dal proprio profilo sulla sua esperienza pisana (Foto, video e addirittura la foto profilo), Lucas Lorran ha confermato che la sua esperienza italiana è agli sgoccioli. In un commento su Tik Tok, rispondendo a degli utenti che domandavano se sarebbe tornato a casa, il brasiliano ha confermato che a giugno si chiuderà la sua esperienza al Pisa e inizierà la seconda avventura con il Flamengo.

Attaccante classe 2006 brasiliano, Lorran è cresciuto calcisticamente nel Flamengo, Società con cui ha vinto una Copa Libertadores Under 20, una Intercontinentale Under 20 e con cui ha debuttato giovanissimo nel Brasileirao collezionando 19 presenze (1 gol e 1 assist). Considerato uno dei migliori talenti emergenti del Brasile, Lorran ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili Verdeoro conquistando anche la Copa America Under 17.