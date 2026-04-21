Lucas Lorran tornerà al Flamengo, la conferma su Tik Tok: "A giugno chiudo col Pisa"
Dopo aver rimosso tutti i riferimenti dal proprio profilo sulla sua esperienza pisana (Foto, video e addirittura la foto profilo), Lucas Lorran ha confermato che la sua esperienza italiana è agli sgoccioli. In un commento su Tik Tok, rispondendo a degli utenti che domandavano se sarebbe tornato a casa, il brasiliano ha confermato che a giugno si chiuderà la sua esperienza al Pisa e inizierà la seconda avventura con il Flamengo.
Attaccante classe 2006 brasiliano, Lorran è cresciuto calcisticamente nel Flamengo, Società con cui ha vinto una Copa Libertadores Under 20, una Intercontinentale Under 20 e con cui ha debuttato giovanissimo nel Brasileirao collezionando 19 presenze (1 gol e 1 assist). Considerato uno dei migliori talenti emergenti del Brasile, Lorran ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili Verdeoro conquistando anche la Copa America Under 17.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.