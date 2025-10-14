Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Mkhitaryan, che rapporto con Mourinho: "Faceva un gioco psicologico con me allo United"

Mkhitaryan, che rapporto con Mourinho: "Faceva un gioco psicologico con me allo United"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:08Serie A
Yvonne Alessandro
fonte da Milano, Bruno Cadelli

Se c'è un allenatore con cui Henrik Mkhitaryan in carriera ha litigato per davvero quello è stato José Mourinho, ai tempi del Manchester United e prima che si trasferisse all'Arsenal e poi in Serie A, alla Roma. Lo ha raccontato lo stesso centrocampista dell'Inter, a margine della presentazione della sua biografia “La mia vita sempre al centro”, presso la libreria Mondadori in Piazza Duomo a Milano: "Con lui ho avuto tantissimi problemi, però non mi sono mai lamentato. Ho sempre cercato il problema dentro di me, capendo magari di star facendo qualcosa di sbagliato oppure no".

Però il giocatore armeno di 36 anni ha aggiunto: "Ha sempre fatto dei giochi psicologici con i suoi giocatori. Io sono sempre stato pronto, son sempre stato bene in campo e agli allenamenti, facendogli vedere che ero pronto". Un esempio lo propone di seguito: "Ci sono state volte, in Inghilterra, a quei tempi... potevi portare 18 giocatori al posto di 25 e ogni tanto portandomi in trasferta diceva che non ero convocato. Così facevo le trasferte solo da turista per andare a sostenere la squadra".

Una sfida continua alla quale era soggetto Mkhitaryan, ma lo Special One poi è cambiato quando si è accomodato su un'altra panchina e i due si sono rincontrati: "È stato un gioco psicologico, per vedere se fossi pronto ad affrontare questi problemi. Così da vincere, per crearmi il futuro: non c'era la possibilità di giocare lì, ma magari in un'altra squadra l'avrei avuta. Poi alla Roma è stata un'altra persona, abbiamo lavorato benissimo e abbiamo vinto la Conference League. Era da tanto tempo che la Roma non vinceva un trofeo, alla fine ci siamo abbracciati. Finendo bene il nostro rapporto".

Articoli correlati
Per l'Inter arrivano le trasferte di Roma e Napoli, Mkhitaryan: "Esame per capire... Per l'Inter arrivano le trasferte di Roma e Napoli, Mkhitaryan: "Esame per capire dove possiamo arrivare"
Inter, Mkhitaryan: "Chivu allenatore giovane, ma ha il potenziale per poter diventare... Inter, Mkhitaryan: "Chivu allenatore giovane, ma ha il potenziale per poter diventare un grande"
Milan-Como in Australia, Mkhitaryan dice la sua: "Un po' pesante, ma siamo pagati... Milan-Como in Australia, Mkhitaryan dice la sua: "Un po' pesante, ma siamo pagati per giocare"
Altre notizie Serie A
Pedro: "Guardiola e Mourinho molto diversi. Mi sarebbe piaciuto finire la carriera... Pedro: "Guardiola e Mourinho molto diversi. Mi sarebbe piaciuto finire la carriera al Barcellona"
"All'Inter mi hanno sottovalutata". Wanda Nara ricorda: "Ho triplicato l'ingaggio... "All'Inter mi hanno sottovalutata". Wanda Nara ricorda: "Ho triplicato l'ingaggio di Icardi"
Al 74esimo di nuovo Retegui. Ma questo è più bello: l'Italia raddoppia contro Israele... Al 74esimo di nuovo Retegui. Ma questo è più bello: l'Italia raddoppia contro Israele
Milan, Modric in visita al settore giovanile: incontro con i ragazzi rossoneri Milan, Modric in visita al settore giovanile: incontro con i ragazzi rossoneri
Mkhitaryan, che rapporto con Mourinho: "Faceva un gioco psicologico con me allo United"... TMWMkhitaryan, che rapporto con Mourinho: "Faceva un gioco psicologico con me allo United"
L'Italia di Gattuso in campo, l'Under21 vince. Mkhitaryan parla del futuro: le top... L'Italia di Gattuso in campo, l'Under21 vince. Mkhitaryan parla del futuro: le top news delle 22
Italia-Israele in corso a Udine. Scontri tra polizia e manifestanti in città: giornalista... Italia-Israele in corso a Udine. Scontri tra polizia e manifestanti in città: giornalista ferito alla testa
Juventus, non c'è solo Skriniar nel mirino: per sostituire Bremer c'è anche Kim Min-jae... Juventus, non c'è solo Skriniar nel mirino: per sostituire Bremer c'è anche Kim Min-jae
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
2 Italia-Israele, le probabili formazioni: Locatelli vince il ballottaggio, Raspadori dal 1'
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
4 Fiorentina, ecco i tempi di recupero di Kean: per il Milan si scalda una coppia inedita
5 Accuse di abusi edilizi e smaltimento illecito: sequestrata la scuola calcio di Immobile
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Doppio Camarda, Dagasso spacca: l’Italia U21 esonda, 5-1 all’Armenia. Polonia avvisata
Immagine top news n.1 Mkhitaryan: "Ancora presto per dire se l'Inter è più forte dell'anno scorso". E parla di Inzaghi
Immagine top news n.2 Italia-Israele, le formazioni ufficiali: Gattuso ne cambia tre, Raspadori in attacco
Immagine top news n.3 Stasera Italia-Israele, è partita la grande manifestazione pro-Pal: le immagini da Udine
Immagine top news n.4 Atalanta, novità: Scamacca si allena in gruppo con Zalewski e Scalvini. Rientrati 3 giocatori
Immagine top news n.5 Italia-Israele, le probabili formazioni: Locatelli vince il ballottaggio, Raspadori dal 1'
Immagine top news n.6 Italia, Gattuso scioglie i dubbi: "Giocherà Raspadori con Retegui. Esposito talento cristallino"
Immagine top news n.7 Bremer si è operato al menisco. Bollettino Juventus: "Intervento perfettamente riuscito"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.2 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.3 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.4 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Caravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Giammarioli: "Con pochi innesti questa squadra può lottare per la salvezza diretta"
Immagine news Serie A n.3 Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 "All'Inter mi hanno sottovalutata". Wanda Nara ricorda: "Ho triplicato l'ingaggio di Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Modric in visita al settore giovanile: incontro con i ragazzi rossoneri
Immagine news Serie A n.3 Mkhitaryan, che rapporto con Mourinho: "Faceva un gioco psicologico con me allo United"
Immagine news Serie A n.4 L'Italia di Gattuso in campo, l'Under21 vince. Mkhitaryan parla del futuro: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.5 Italia-Israele in corso a Udine. Scontri tra polizia e manifestanti in città: giornalista ferito alla testa
Immagine news Serie A n.6 Juventus, non c'è solo Skriniar nel mirino: per sostituire Bremer c'è anche Kim Min-jae
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, tegola Jonathan Silva: lesione muscolare e almeno 20 giorni di stop
Immagine news Serie B n.2 Bari, giovedì la partenza per Reggio Emilia. Nikolaou torna a lavorare col gruppo
Immagine news Serie B n.3 Cesena, si ferma il portiere Siano: lussazione di primo grado alla spalla sinistra
Immagine news Serie B n.4 Empoli, continua l'attesa per Dionisi. Oggi allenamento guidato da Bianconi e lo staff
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, operazione al menisco riuscita per Di Francesco: almeno un mese di stop
Immagine news Serie B n.6 Chichizola: "Questo Modena somiglia al mio Parma. Vogliamo lasciare un segno sulla B"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il Giudice Sportivo trasmette alla Procura gli atti su Samb-Ravenna. Multe a 10 club
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate per Parker. In nove fermati per un turno
Immagine news Serie C n.3 Triestina, pronto un nuovo ricorso sulla penalizzazione: si punta alla riduzione di 5 punti
Immagine news Serie C n.4 Caravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”
Immagine news Serie C n.5 Rimini, Giammarioli: "Con pochi innesti questa squadra può lottare per la salvezza diretta"
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Bentivegna annuncia: "Se tocco la doppia cifra, porto a cena tutta la squadra"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "Barça? Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Calcio è imprevedibile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?