Mpasinkatu: "Gudmundsson è un problema serio della Fiorentina. Dodo? Io ricucirei..."

Malù Mpasinkatu, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per commentare la partenza deludente dei viola. Queste le sue dichiarazioni su due singoli in particolare che non stanno rendendo all'altezza delle aspettative, Albert Gudmundsson e Dodo:

"Tutta la stampa dice che tra i problemi seri della Fiorentina c'è il rendimento di Gudmundsson, non per il ruolo ma per l'atteggiamento. Manca la fiducia, ma non capisco come mai visto che l'allenatore gli dà l'opportunità di giocare. È lui che deve trovare un ruolo centrale, invece ci mette del suo, non ha lo strappo. E si rimarca a maggior ragione la sua assenza e i suoi numeri impietosi con la squadra che va male. Speriamo la Nazionale gli dia entusiasmo, altrimenti Pioli potrebbe anche metterlo in panchina".

Parlando di Dodo, può avergli tolto qualcosa la situazione contrattuale?

"Inconsciamente può essere così, anche se non dovrebbe. Ma è normale che le vicende contrattuali ti tocchino, in campo non devi pensarci. Dodo ha fatto una grande stagione con grandi squadre che sono accostate a lui e quindi si aspettava di più. Magari deve liberarsi mentalmente, basta una scintilla. Se si può ricucire? Io con un mio giocatore cerco di farlo sempre, per l'interesse anche del club".