Napoli, Conte elogia i subentrati: "Mi danno fiducia, si aggiungono ai presunti titolari"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo il pareggio contro il Como è intervenuto in conferenza stampa e si è soffermato anche sulle prestazioni dei subentrati: "Oggi Elmas è stata una risorsa davvero importante, dove lo metti, fa bene. Lo stesso Miguel... nella difficoltà abbiamo trovato altre due risorse. Bene anche Lang e Amir. Adesso bisogna riposare, abbiamo speso tante energie. Spina ha chiesto di essere cambiato, aveva già problemi prima della partita. Non è questione di affaticamento, ma di problemi al pube, lo gestiremo. Vedremo anche come gestire Gilmour. Spero di vedere questa voglia e spirito anche martedì. Sono contento di quanto visto oggi".

Dello stesso argomento il tecnico salentino aveva parlato anche a Dazn: "Complimenti a noi perché abbiamo fatto una prestazione seria sotto tutti i punti di vista, nonostante le difficoltà anche durante la partita. Per l'uscita di Gilmour abbiamo dovuto inventarci Elmas come play. Lo stesso Spinazzola a fine primo tempo ha avuto problematiche al pube ed è entrato molto bene Miguel Gutierrez. Sicuramente due prestazioni che mi danno fiducia, perché si aggiungono ai presunti titolari. La prestazione di Elmas è stata di spessore e anche quella di Miguel".