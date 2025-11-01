Napoli, Conte: "Risultato giusto, nel secondo tempo molto meglio noi del Como"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, commenta così ai microfoni di DAZN lo 0-0 in casa contro il Como: "La partita è stata giocata su livelli molto alti e intensi, loro possono recriminare sul rigore però nel secondo tempo meritavamo di più. Oggi il Como è una realtà, complimenti a loro ma anche a noi perché abbiamo fatto una prestazione seria, nonostante le difficoltà durante la partita. Abbiamo dovuto inventarci Elmas come play, Gutierrez è entrato molto bene, sono due prestazioni che mi danno fiducia perché si aggiungono ai presunti titolari. Per il resto è stata una partita molto equilibrata, di stampo europeo, tra due squadre coraggiose. Sono molto più contento oggi di altre volte nelle quali abbiamo vinto".

Risultato giusto?

"Il Como ha fatto una buonissima partita, non stiamo parlando di una piccola ma di una squadra in netta crescita. Sul risultato, a parte il rigore, non ricordo un minimo di parate del nostro portiere. Tutto sommato, alla fine è un risultato giusto. Loro forse hanno fatto un po' meglio nel primo tempo, ma nel secondo siamo stati molto meglio noi".

Lukaku quando torna?

"Non lo so, dovete chiederlo ai medici, sta lavorando per assorbire questo infortunio grave ma la sua presenza fa bene al gruppo a prescindere. È un ragazzo a posto, serio e il gruppo ha bisogno anche della sua leadership. Siamo contenti di averlo rivisto, lo saremo ancora di più quando ci potrà aiutare in campo".