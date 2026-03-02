Napoli, è il grande giorno: De Bruyne torna in gruppo, a disposizione contro il Torino

Oggi è il grande giorno del rientro in gruppo di Kevin De Bruyne. A Castel Volturno, Antonio Conte è pronto a riabbracciare la stella belga, ferma ormai da 4 mesi, evidenzia la Gazzetta dello Sport. Il fantasista ex City si era fermato il 25 ottobre scorso, dopo aver realizzato il rigore del vantaggio contro l’Inter: lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, che lo ha costretto a operarsi. Dopo mesi di riabilitazione passati in Belgio, De Bruyne la scorsa settimana è rientrato a Napoli e da oggi potrà cominciare a lavorare con il resto della squadra.

La condizione fisica è migliore di ciò che ci si poteva aspettare, come ha ammesso proprio Conte dopo la gara vinta sabato a Verona. Segno che De Bruyne in Belgio ha lavorato bene, con la voglia di tornare subito a disposizione. L’ipotesi di essere convocato per venerdì è reale, ma dovrà sentirsela Kevin. Così come saranno Anguissa e McTominay a dare l’ok definitivo per il match contro il Toro.

I numeri fino a marzo

Per l'ex City fino ad ora numeri impressionanti in campionato, con 8 presenze e 4 gol, mentre in Champions non è riuscito a far vedere il proprio valore in zona gol: tre presenze e zero reti infatti.