Sal Da Vinci su Conte: "Sta facendo dei miracoli in questa stagione: guerriero e maestro"

Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo Napoli e delle difficoltà avute da Conte nel confermarsi in lotta per il titolo oltre che dagli ottavi di Champions League dopo una Phase League davvero deludente: "Antonio ha fatto benissimo il primo anno e sta facendo dei miracoli in questa stagione. Perché partire bene e poi vedersi decimata la squadra non è facile: sfido chiunque a mantenere il passo del campionato precedente. Conte, però, è un vero e proprio guerriero e anche un maestro per i suoi ragazzi".

Rievocando i suoi ricordi legati allo stadio San Paolo, Sal Da Vinci ha raccontato che la sua prima volta fu quando era solo un bambino, aggiungendo però di non ricordare con precisione quale fosse l'incontro in programma.

L'artista ha poi dichiarato di conservare una memoria nitidissima dello scudetto del Napoli di Maradona nel 1987, spiegando che gli sembra quasi oggi se ripensa all'entusiasmo che travolse la città per diversi giorni. Infine, ha sottolineato come anche il terzo scudetto, quello del 2023, abbia avuto per lui un sapore particolare: lo ha definito un successo inaspettato nel vero senso della parola, frutto di un percorso costruito faticosamente giorno dopo giorno.