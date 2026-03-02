Benevento-Catania, giovedì lo scontro diretto: ultima occasione per riaprire la corsa alla B

La Serie C non concede tregua. Archiviata ieri sera la 29ª giornata, il campionato è già pronto a ripartire con il turno numero 30. Un calendario serrato che può indirizzare in modo deciso la corsa alla promozione, soprattutto in alcuni gironi dove i verdetti sembrano vicini.

Nel Girone A, infatti, la lotta per il primo posto appare ormai segnata: il Vicenza ha costruito un margine di 16 punti sull’Union Brescia, un divario che, salvo clamorosi ribaltoni, rende la promozione diretta sempre più una formalità.

Situazione diversa nel Girone B. L’Arezzo guida con 7 punti di vantaggio su Ascoli e Ravenna, ma con una variabile importante: gli amaranto hanno già osservato il turno di riposo (avrebbero dovuto affrontare il Rimini, escluso dal campionato), mentre le inseguitrici devono ancora fermarsi. Un dettaglio che potrebbe incidere nella gestione delle energie e nella classifica finale.

Il vero epicentro della 30ª giornata, però, è il Girone C. Il Benevento è primo con 7 punti di vantaggio sul Catania, ma giovedì al Vigorito va in scena lo scontro diretto. È qui che si decide tutto, o quasi.

Se il Catania espugna Benevento, il distacco si riduce e la corsa promozione, se invece il Benevento vince - o forse anche solo pareggia - il club sannita può davvero tentare la fuga decisiva verso la Serie B. Una notte che vale una stagione.