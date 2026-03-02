Ordine sul CorSport: "Milan, cercasi disperatamente centravanti. Servono altri Rabiot"

Il giornalista Franco Ordine dedica il suo editoriale odierno sul Corriere dello Sport alla tanto discussa assenza di un bomber in casa Milan. Questo un estratto della sua analisi: "Se non hai l’istinto del bomber non puoi dartelo. È come il coraggio per don Abbondio descritto mirabilmente dal Manzoni. Così funziona ancora una volta per Rafa Leao e Christian Pulisic, i due artigli a disposizione di Allegri fin dalla partenza del viaggio a Cremona. L’americano si arrende dinanzi al talento di Audero ma è da una vita - da dicembre - che non recupera la strada del gol. Rafa non è in ritardo, col Parma timbrò il palo ma qui è la sua mira o meglio ancora il suo istinto da bomber a tradirlo in seguito a una golosa occasione".

Ordine ha poi rincarato così la dose: "Ecco cosa servirebbe ad Allegri e al Milan: un centravanti su cui contare sotto porta che abbia il famoso istinto e che non abbia bisogno di due, tre, quattro occasioni per firmare un sigillo".

Infine, un identikit di mercato per la società meneghina: "Cercasi disperatamente centravanti verrebbe da segnalare a Furlani e a chi notiamo molto attivo nel reclutare profili di giovani brasiliani. Ma è bene dirlo ora per allora: nella eventuale prossima Champions League non servono ragazzi da svezzare e da coltivare per il futuro. Servono certezze, qualche altro Rabiot".