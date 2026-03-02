Gatti rossonero mancato. Dall'idea scambio col Milan al gol che vale più di un pari

Federico Gatti ieri sera all'Olimpico di Roma ha realizzato il suo secondo gol in quattro giorni con la maglia della Juventus. Se però la rete contro il Galatasaray s'è rivelata, a conti fatti, inutile ai fini dell'impresa, quella di ieri tiene i bianconeri ancora in corsa per il pass per la prossima Champions League. Al posto giusto al momento giusto: entrato all'88esimo al posto di Bremer, il centrale di Rivoli cinque minuti più tardi ha infilato alle spalle di Mile Svilar il pallone del definitivo 3-3. Una rete che tiene la Roma a quattro punti di distanza, che non ha permesso ai giallorossi di fuggire via. "Ho vissuto un periodo complicato, tutti parlano senza sapere. Quando vesti questa maglia devi accettare momenti duri e io ci metto il massimo dell'impegno e cerco di farmi trovare pronto", ha detto il calciatore bianconero al termine del match.

Fuori per oltre un mese tra dicembre e gennaio a causa di un problema al ginocchio, Gatti era ormai scivolato indietro nelle gerarchie di Spalletti e solo l'ultimo infortunio rimediato da Bremer l'ha riportato alla ribalta. Non a caso la Juventus a gennaio ha valutato a più riprese la possibilità di darlo via, soprattutto un possibile scambio col Milan riguardante anche Koni De Winter. E' uno scambio su cui i due club hanno riflettuto a lungo, che Allegri avrebbe accettato volentieri e che alla fine non s'è concretizzato per differenza di vedute sulle valutazioni. Perché i giocatori non erano poi così interessati a chiudere questo tipo di accordo.

Gatti alla fine è rimasto e ieri ha realizzato un gol pesantissimo. "Con una vittoria la Roma sarebbe andata a +7 punti e diventava difficile. Abbiamo vinto il doppio confronto, ma non c'è solo la Roma: ci sono anche Atalanta e Como". Già, perché il gol di ieri oltre a lasciare il distacco immutato dalla Roma permette alla Juventus di poter contare su un miglior rendimento negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti: la differenza oggi è di quattro punti, ma potenzialmente grazie al 2-1 conquistato il 20 dicembre è un +3.